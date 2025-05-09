Notícias semelhantes

Algumas linhas nos territórios de Centro e Sul das Yvelines estão alterando seu horário a partir de segunda-feira, 12 de maio de 2025:

Você encontrará os detalhes das linhas em questão abaixo:

Linha 5216 : novo folheto disponível aqui.

: novo folheto disponível aqui. Linha 5297 : novo folheto disponível aqui.

: novo folheto disponível aqui. Linha 5298 : novo folheto disponível aqui.

: novo folheto disponível aqui. Linha 5314 : novo folheto disponível aqui.

: novo folheto disponível aqui. Linha 5323 : novo folheto disponível aqui.

: novo folheto disponível aqui. Linha 5325 : novo folheto disponível aqui.

: novo folheto disponível aqui. Linha 5328 : novo folheto disponível aqui.

: novo folheto disponível aqui. Linha 5367 : novo folheto disponível aqui.

: novo folheto disponível aqui. Linha 5371 : novo folheto disponível aqui.

: novo folheto disponível aqui. Linha 5379 : novo folheto disponível aqui.

: novo folheto disponível aqui. Linha 7817 : novo folheto disponível aqui.

Para calcular sua rota, pesquise os horários de partida do seu ônibus, consulte informações de trânsito e baixe o aplicativo Île-de-France Mobilités!

Lembre-se de assinar sua linha para receber informações de tráfego em tempo real.