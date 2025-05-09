Notícias semelhantes

Algumas linhas nos territórios de Centro e Sul das Yvelines estão alterando seu horário a partir de segunda-feira, 12 de maio de 2025:
Você encontrará os detalhes das linhas em questão abaixo:
- Linha 5216 : novo folheto disponível aqui.
- Linha 5297 : novo folheto disponível aqui.
- Linha 5298 : novo folheto disponível aqui.
- Linha 5314 : novo folheto disponível aqui.
- Linha 5323 : novo folheto disponível aqui.
- Linha 5325 : novo folheto disponível aqui.
- Linha 5328 : novo folheto disponível aqui.
- Linha 5367 : novo folheto disponível aqui.
- Linha 5371 : novo folheto disponível aqui.
- Linha 5379 : novo folheto disponível aqui.
- Linha 7817 : novo folheto disponível aqui.
Para calcular sua rota, pesquise os horários de partida do seu ônibus, consulte informações de trânsito e baixe o aplicativo Île-de-France Mobilités!
Lembre-se de assinar sua linha para receber informações de tráfego em tempo real.
Você também pode acompanhar nossas notícias no X (ex Twitter): @CSYvelines_IDFM
Até logo no seu território!