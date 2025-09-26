Notícias semelhantes

Mais uma vez este ano, a região de Marne-la-Vallée da rede Île-de-France Mobilités está unindo forças com o Grand Hôpital de l'Est Français para apoiar a operação Pink October, oferecendo várias ações de informação e conscientização sobre o câncer de mama:
Um dia aberto no hospital para aprender mais sobre câncer de mama
Na quinta-feira, 9 de outubro de 2025, das 9h às 17h, estaremos presentes ao lado da equipe do Pink October no dia aberto organizado dentro do hospital (estande, conferência, orientação, etc.) para oferecer soluções de mobilidade aos visitantes.
Um ônibus de informações para aprender sobre câncer de mama
Na sexta-feira, 10 de outubro de 2025, das 13h às 19h, um ônibus estará presente na estação Marne-la-Vallée Chessy Nord (Quai I), com enfermeiras destacadas do hospital, a bordo para informá-lo e indicar os passos a seguir para fazer o teste.
Esperamos vê-lo nesses eventos de alcance. Cuide de você, faça o teste!
O que é Pink October?
O Pink October é uma campanha anual de conscientização sobre o câncer de mama, que vai de 1º a 31 de outubro de cada ano, com o objetivo de aumentar a conscientização pública sobre o câncer de mama, informar sobre a importância da detecção precoce do câncer e arrecadar fundos para pesquisas.