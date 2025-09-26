Notícias semelhantes

Mais uma vez este ano, a região de Marne-la-Vallée da rede Île-de-France Mobilités está unindo forças com o Grand Hôpital de l'Est Français para apoiar a operação Pink October, oferecendo várias ações de informação e conscientização sobre o câncer de mama:

Um dia aberto no hospital para aprender mais sobre câncer de mama

Na quinta-feira, 9 de outubro de 2025, das 9h às 17h, estaremos presentes ao lado da equipe do Pink October no dia aberto organizado dentro do hospital (estande, conferência, orientação, etc.) para oferecer soluções de mobilidade aos visitantes.

Um ônibus de informações para aprender sobre câncer de mama

Na sexta-feira, 10 de outubro de 2025, das 13h às 19h, um ônibus estará presente na estação Marne-la-Vallée Chessy Nord (Quai I), com enfermeiras destacadas do hospital, a bordo para informá-lo e indicar os passos a seguir para fazer o teste.