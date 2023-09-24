Notícias semelhantes

Mais uma vez este ano, sua rede de ônibus Île-de-France Mobilités, na região de Marne-la-Vallée, está unindo forças com o Grand Hôpital de l'Est Francilien, setor Marne-la-Vallée, para apoiar a operação Pink October, oferecendo diversas ações de informações e conscientização sobre o câncer de mama:

Um ônibus de informações para aprender sobre câncer de mama

Na terça-feira, 8 de outubro de 2024, das 13h30 às 18h30, um ônibus estará presente na estação Bussy-St-Georges com enfermeiras destacadas do hospital, a bordo para informar e indicar os passos a seguir para fazer o teste.

Um desafio "post-it", para apoiar a luta contra o câncer de mama

Apoie a operação Pink October e venha escrever uma mensagem de apoio em um post-it rosa, que será exibido no grande dia organizado pelo Grand Hôpital de l'Est Francilien, setor Marne-La-Vallée, em 10 de outubro.

Encontre-se a bordo do ônibus de informações em 8 de outubro, entre 13h30 e 18h30. Uma surpresa "rosa" será dada a cada participante.

Um dia aberto no hospital para aprender mais sobre câncer de mama

Na quinta-feira, 10 de outubro de 2024, das 9h às 17h, estaremos presentes ao lado da equipe do Pink October no dia aberto organizado dentro do hospital (estande, conferência, aconselhamento, etc.) para oferecer soluções de mobilidade aos visitantes.