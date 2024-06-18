Notícias semelhantes

A partir de 8 de julho de 2024, a oferta dos seus ônibus noturnos está evoluindo para simplificar suas viagens.

A linha N160 é uma nova linha que conecta a estação Plaisir à estação Paris Montparnasse.

A linha N161 substitui a linha N145 que liga a estação Verrière à estação Paris Montparnasse.

A linha N162 é uma nova linha que segue o trajeto da N145 entre La Verrière e Rambouillet + uma nova rota em Saint-Quentin-en-Yvelines e Issy-les-Moulineaux até a estação Paris Montparnasse.