Notícias semelhantes

Na linha 7 - Gare de Plaisir, Grignon <> , Jouars-Pontchartrain, Place Foch <> , Gare de La Verrière

Uma nova conexão com o trem U e o ramal sul do trem N na estação La Verrière, em 16 rotas.

Um serviço mais rápido para a área de emprego e compras de Maurepas.

A partir de 2 de setembro, uma frequência melhor, com passagem a cada 15 a 20 minutos das 7h às 8h30 e das 16h30 às 20h de segunda a sexta-feira, além de cada hora durante o horário de pico e aos sábados.

Na linha 39 - Gare des Essarts-le-Roi <> La Queue-lez-Yvelines Lycée Jean Monnet

Suas linhas 19 e 39 se fundem para formar uma única linha 39. As paradas "Mairie", "Place des fêtes" e "Route du Perray" em Auffargis não são ocupadas, mas continuam sendo atendidas pela linha 8.

Uma nova conexão com o trem N na estação Essarts-le-Roi da estação Montfort-l'Amaury - Méré em 45 minutos.

Na linha expressa 10 - Estação Rambouillet Prairie <> Estação Dourdan

Ônibus mais frequentes e melhor conexão com o trem N na estação Rambouillet e com o RER C na estação Dourdan, vindos dos municípios de Longvilliers e Rochefort-en-Yvelines, de segunda a sábado.

No Houdan-Montfort e Rambouillet TàD

Um serviço era estendido até as 16h de segunda a sexta-feira e ainda até as 19h aos sábados.

Na linha Houdan-Montfort TàD, melhor acesso às estações de trem N graças à fusão das zonas 3 e 4.

No TàD Rambouillet, uma extensão da zona ocidental para Prunay-en-Yvelines, La Hauteville, Adainville e Condé-sur-Vesgre para melhor acesso aos pontos de interesse do território. A parada Bergerie Nationale agora é acessível a partir de todos os pontos de interesse, incluindo a estação Rambouillet.

No Pays de Limours e Vallée de Chevreuse TàD

Uma nova oferta disponível aos sábados, das 9h às 19h, e em agosto, com o mesmo horário de funcionamento atual.

3 novos ônibus noturnos: N160, N161 e N162

Essas 3 linhas continuam após o último trem para oferecer uma ligação permanente entre as estações da região:

· Entre Plaisir e Paris Montparnasse de 1 hora a 4 horas e 30 minutos, com a linha N160

· Entre La Verrière e Paris Montparnasse, de 1h30 a 5h, com a linha N161

· Entre Rambouillet e Paris Montparnasse, de 1 hora a 4 horas e 30 minutos, com a linha N162