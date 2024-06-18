Notícias semelhantes

No Houdan-Montfort e Rambouillet TàD

Um serviço era estendido até as 16h de segunda a sexta-feira e ainda até as 19h aos sábados.

Na linha Houdan-Montfort TàD, melhor acesso às estações de trem N graças à fusão das zonas 3 e 4.

No TàD Rambouillet, uma extensão da zona ocidental para Prunay-en-Yvelines, La Hauteville, Adainville e Condé-sur-Vesgre para melhor acesso aos pontos de interesse do território. A parada Bergerie Nationale agora é acessível a partir de todos os pontos de interesse, incluindo a estação Rambouillet.

No Pays de Limours e Vallée de Chevreuse TàD

Uma nova oferta disponível aos sábados, das 9h às 19h, e em agosto, com o mesmo horário de funcionamento atual.