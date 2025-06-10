Notícias semelhantes

Neste verão, seus panfletos vão tirar um tempo de folga

Para reduzir nosso impacto ambiental e seguir uma abordagem de RSC eco-responsável, estamos digitalizando suas agendas há dois anos. Neste verão, novamente, você pode encontrá-los facilmente online e nos seus aplicativos habituais! Fique tranquilo, seus horários ainda estarão acessíveis em poucos cliques!

Encontre seus horários em formato digital

Onde posso ver seu horário de funcionamento?

Você pode encontrar todas as informações sobre suas linhas nos seguintes locais:

Online: no site iledefrancemobilites.fr > Como se adaptar > Agendas

No celular: via aplicativo Île-de-France Mobilités

No local: exibido diretamente no seu ponto de parada

Na prefeitura: verifique com seu município

Na agência:

  • na agência de vendas PEM na rodoviária Mantes-la-Jolie
  • na agência comercial localizada em Impasse Sainte Claire Deville – 78200 Mantes-la-Jolie

Por telefone: entrando em contato com nosso centro de atendimento ao cliente pelo telefone 0800 10 20 20

Precisa de uma versão impressa?

Se você deseja obter uma versão impressa dos seus horários, pode ir diretamente à agência comercial localizada em Impasse Sainte Claire Deville, 78200 Mantes-la-Jolie.

Novidade!

A partir de 1º de setembro, suas linhas mudam de número. Não hesite em consultar seu cronograma para descobrir. Para mais informações, explicamos o motivo aqui. (link para o artigo do IDFM sobre renumeração)

Seu horário de trabalho de segunda-feira, 7 de julho, a domingo, 31 de agosto de 2025

A14 para o futuro 7820

A14B para o futuro 7823

A para o Futuro 5401

C para o futuro 5402

D Résidence du Lac à futur 5304

D Plaisances para o futuro 5304

E até o futuro 5420

F para o futuro 5427

G excluído

I para o futuro 5405

K para o futuro 5406

L para o futuro 5467

M para o futuro 5407

N para o futuro 5425

X para o futuro 5408

Z para o futuro 5414

2A/2B para futuros 5412 e 5413

9 para o futuro 5409

15 para o futuro 5455

22 para o futuro 5422

40 para o futuro 5410

41 para o futuro 5411

42 para o futuro 5442

43 para o futuro 4543

44 para o futuro 5444

71 para o futuro 5431

72 para o futuro 5432

73 para o futuro 5433

75 para o futuro 5435

81 até o futuro 5451

82 para o futuro 5452

87 para o futuro 5437

88A para o futuro 5438

88B para o futuro 5448

88C para o futuro 5458

Não acha sua linha?

Seus versos 1 / 4 / 17 / 45 / 76 e R são substituídos novamente pelo seu TàD Mantois neste verão; para mais informações, não hesite em consultar este artigo.

Encontre todas as suas notícias no X: @Mantois_IDFM

Obrigado pelo seu compromisso com o meio ambiente e tenham um ótimo verão em suas linhas!

