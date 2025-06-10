Notícias semelhantes

Onde posso ver seu horário de funcionamento?
Você pode encontrar todas as informações sobre suas linhas nos seguintes locais:
Online: no site iledefrancemobilites.fr > Como se adaptar > Agendas
No celular: via aplicativo Île-de-France Mobilités
No local: exibido diretamente no seu ponto de parada
Na prefeitura: verifique com seu município
Na agência:
- na agência de vendas PEM na rodoviária Mantes-la-Jolie
- na agência comercial localizada em Impasse Sainte Claire Deville – 78200 Mantes-la-Jolie
Por telefone: entrando em contato com nosso centro de atendimento ao cliente pelo telefone 0800 10 20 20
Precisa de uma versão impressa?
Se você deseja obter uma versão impressa dos seus horários, pode ir diretamente à agência comercial localizada em Impasse Sainte Claire Deville, 78200 Mantes-la-Jolie.
Novidade!
A partir de 1º de setembro, suas linhas mudam de número. Não hesite em consultar seu cronograma para descobrir. Para mais informações, explicamos o motivo aqui. (link para o artigo do IDFM sobre renumeração)
Seu horário de trabalho de segunda-feira, 7 de julho, a domingo, 31 de agosto de 2025
D Résidence du Lac à futur 5304
D Plaisances para o futuro 5304
2A/2B para futuros 5412 e 5413
Não acha sua linha?
Seus versos 1 / 4 / 17 / 45 / 76 e R são substituídos novamente pelo seu TàD Mantois neste verão; para mais informações, não hesite em consultar este artigo.
Encontre todas as suas notícias no X: @Mantois_IDFM
Obrigado pelo seu compromisso com o meio ambiente e tenham um ótimo verão em suas linhas!