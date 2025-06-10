Notícias semelhantes

Onde posso ver seu horário de funcionamento?

Você pode encontrar todas as informações sobre suas linhas nos seguintes locais:

Online: no site iledefrancemobilites.fr > Como se adaptar > Agendas

No celular: via aplicativo Île-de-France Mobilités

No local: exibido diretamente no seu ponto de parada

Na prefeitura: verifique com seu município

Na agência:

na agência de vendas PEM na rodoviária Mantes-la-Jolie

na agência comercial localizada em Impasse Sainte Claire Deville – 78200 Mantes-la-Jolie

Por telefone: entrando em contato com nosso centro de atendimento ao cliente pelo telefone 0800 10 20 20

Precisa de uma versão impressa?

Se você deseja obter uma versão impressa dos seus horários, pode ir diretamente à agência comercial localizada em Impasse Sainte Claire Deville, 78200 Mantes-la-Jolie.