Notícias semelhantes

Estacionamento para bicicletas em conexão com ônibus e bonde
Localizada próxima ao ponto Gaston Viens, atendida pelos seus ônibus 183, 482 e 483, e em frente à estação de bonde T9, essa instalação permite que você estacione sua bicicleta com total tranquilidade a qualquer momento!
Aberto 24 horas por dia , 7 dias por semana, este espaço protegido e fechado também possui sistema de proteção por vídeo.
31 vagas estão à sua disposição, 5 das quais equipadas com tomadas elétricas para carregamento de bicicletas assistidas eletricamente (EABs).
Este espaço é acessível com um passe Navigo e assinando um pacote específico de "Estacionamento de Bicicletas" diário, mensal ou anual.
Você tem um passe Navigo Annual, Imagine'R ou Senior? Boas notícias! Você pode aproveitar esse serviço gratuitamente!
Preços
As assinaturas do estacionamento para bicicletas fechadas e seguras são gratuitas para assinantes da rede de transporte público, com passe Navigo personalizado e com um passe anual válido (Navigo Annual, Navigo Annual Senior, Imagine'R Scolaire, Imagine'R étudiant).
Para outros usuários, três pacotes de assinatura são oferecidos como parte da precificação regional.