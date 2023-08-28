Notícias semelhantes

Um estacionamento para bicicletas o espera no terminal do bonde T9 em Orly - Gaston Viens

O bike park Orly Gaston - Viens está à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana!

Estacionamento para bicicletas, localizado próximo aos pontos de ônibus 482 e 483 Gaston Viens e à estação de bonde T9 Orly-Gaston Viens
Estacionamento para bicicletas, localizado em frente à estação T9 Orly-Gaston-Viens, acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Estacionamento para bicicletas em conexão com ônibus e bonde

Localizada próxima ao ponto Gaston Viens, atendida pelos seus ônibus 183, 482 e 483, e em frente à estação de bonde T9, essa instalação permite que você estacione sua bicicleta com total tranquilidade a qualquer momento!

Aberto 24 horas por dia , 7 dias por semana, este espaço protegido e fechado também possui sistema de proteção por vídeo.
31 vagas estão à sua disposição, 5 das quais equipadas com tomadas elétricas para carregamento de bicicletas assistidas eletricamente (EABs).

Este espaço é acessível com um passe Navigo e assinando um pacote específico de "Estacionamento de Bicicletas" diário, mensal ou anual.

Você tem um passe Navigo Annual, Imagine'R ou Senior? Boas notícias! Você pode aproveitar esse serviço gratuitamente!

Para assinar ou saber mais sobre esse serviço
31 vagas, 5 das quais possuem tomada elétrica para carregamento de bicicletas assistidas eletricamente
26 vagas em postes para suas bicicletas.
5 vagas de estacionamento com tomada elétrica.

Preços

As assinaturas do estacionamento para bicicletas fechadas e seguras são gratuitas para assinantes da rede de transporte público, com passe Navigo personalizado e com um passe anual válido (Navigo Annual, Navigo Annual Senior, Imagine'R Scolaire, Imagine'R étudiant).

Para outros usuários, três pacotes de assinatura são oferecidos como parte da precificação regional.

Tarifas atuais para assinaturas do Estacionamento para Bicicletas

