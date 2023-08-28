Notícias semelhantes

Estacionamento para bicicletas em conexão com ônibus e bonde

Localizada próxima ao ponto Gaston Viens, atendida pelos seus ônibus 183, 482 e 483, e em frente à estação de bonde T9, essa instalação permite que você estacione sua bicicleta com total tranquilidade a qualquer momento!



Aberto 24 horas por dia , 7 dias por semana, este espaço protegido e fechado também possui sistema de proteção por vídeo.

31 vagas estão à sua disposição, 5 das quais equipadas com tomadas elétricas para carregamento de bicicletas assistidas eletricamente (EABs).



Este espaço é acessível com um passe Navigo e assinando um pacote específico de "Estacionamento de Bicicletas" diário, mensal ou anual.



Você tem um passe Navigo Annual, Imagine'R ou Senior? Boas notícias! Você pode aproveitar esse serviço gratuitamente!