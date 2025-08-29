Notícias semelhantes

Com o estacionamento de bicicletas Île-de-France Mobilités, o ciclismo e o transporte público são a dupla vencedora!

Estacione sua bicicleta com total tranquilidade nos Estacionamentos para Bicicletas Mobiles da Île-de-France, com a garantia de estacionamento de qualidade facilmente identificável perto de estações e estações de trem, para continuar sua jornada sem perder tempo.

O estacionamento para bicicletas é uma das respostas para as novas necessidades de transporte dos moradores de Île-de-France. Trocar o carro pela bicicleta para chegar à estação permite evitar engarrafamentos e dificuldades de estacionamento, além de reduzir seu impacto ambiental e se manter ativo diariamente.

Com o estacionamento de bicicletas Île-de-France Mobilités, a combinação bicicleta + transporte público é mais fácil do que você imagina!

Descubra o estacionamento para bicicletas próximo à sua estação de trem na www.iledefrance-mobilites.fr/cartes/parkings-velos

No território de Saint Germain Boucles de Seine, o Parque de Bicicletas na estação Saint-Germain-en-Laye está esperando pela sua bicicleta.

Descubra as instalações de estacionamento para bicicletas na sua região mais próxima clicando aqui

Estacionamento para bicicletas, o serviço de mobilidade suave para todos

O estacionamento para bicicletas da Île-de-France Mobilités oferece estacionamento de qualidade sem restrições com:

  • aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana,
  • um local o mais próximo possível de estações e estações de trem,
  • Aros seguros para pendurar sua bicicleta,
  • um serviço de proteção de vídeo,
  • equipamentos auxiliares como tomadas para bicicletas elétricamente assistidas, bombas de bicicleta, kits de reparo e manutenção.
Estacionamento para bicicletas na estação Saint-Germain-en-Laye

Foto do estacionamento de bicicletas na estação Saint-Germain-en-Laye

Os estacionamentos para bicicletas da Île-de-France Mobilités são gratuitos para pessoas com uma assinatura anual válida de transporte público (Navigo, Navigo, imagine R, Navigo senior). Os abrigos de acesso autônomo são acessíveis a todos, sem assinatura ou reserva. Para outros usuários dos armários seguros, são oferecidas três fórmulas de assinatura:

  • Passe diário: 2 €
  • Assinatura mensal: €10
  • Assinatura anual: €30
Assine aqui
E para saber mais sobre serviços alternativos de mobilidade, clique aqui

