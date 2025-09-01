Notícias semelhantes

Ciclistas, regulares ou ocasionais, poderão se beneficiar de estacionamento seguro para bicicletas para facilitar suas viagens e estacionar suas bicicletas com tranquilidade a partir de 1º de janeiro de 2026.
Todos os estacionamentos para bicicletas da Île-de-France Mobilités são:
- Acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com muitos lugares disponíveis.
- Protegida por controle de acesso via passe Navigo e proteção por vídeo
- Abrigado e iluminado
- Localizada próxima às estações de trem de Lizy-sur-Ourcq, Crouy-sur-Ourcq e Isles-Armentières-Congis.
- Equipado com estação de inflação e caixa de ferramentas
Espaços de acesso autônomo também estão presentes próximos às estações de Lizy-sur Ourcq e Isles-Armentières-Congis na forma de arcos protegidos. Eles são acessíveis gratuitamente e sem assinatura.
O número de vagas disponíveis por área de estacionamento para bicicletas na sua região:
- Perto da estação de trem Crouy-sur-Ourcq : 10 vagas seguras
- Perto da estação de trem de Lizy-sur-Ourcq : 20 vagas seguras - 12 vagas de acesso livre.
- Perto da estação de trem Isles-Armentières-Congis : 10 vagas seguras - 12 vagas de acesso livre.
Como funciona? Quanto custa?
Para estacionamento seguro para bicicletas, é necessário assinar:
- Gratuito para pessoas com ingresso anual válido da temporada Navigo (Navigo, Navigo Senior, imagine escola R, imagine estudante R)
- Nas seguintes taxas para outros usuários:
Diário: €2 / Mensal: €10 / Anual: €30
- O estacionamento para bicicletas com acesso automático é gratuito.