Notícias semelhantes

Todos os estacionamentos para bicicletas da Île-de-France Mobilités são:

Acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana , com muitos lugares disponíveis.

, com muitos lugares disponíveis. Protegida por controle de acesso via passe Navigo e proteção por vídeo

por controle de acesso via passe Navigo e proteção por vídeo Abrigado e iluminado

Localizada próxima às estações de trem de Lizy-sur-Ourcq, Crouy-sur-Ourcq e Isles-Armentières-Congis.

de Lizy-sur-Ourcq, Crouy-sur-Ourcq e Isles-Armentières-Congis. Equipado com estação de inflação e caixa de ferramentas

Espaços de acesso autônomo também estão presentes próximos às estações de Lizy-sur Ourcq e Isles-Armentières-Congis na forma de arcos protegidos. Eles são acessíveis gratuitamente e sem assinatura.