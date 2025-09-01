Notícias semelhantes

A chegada de três estacionamentos para bicicletas no Pays de l'Ourcq!

Logo surgiram três novas áreas de estacionamento para bicicletas nos municípios de Crouy-sur-Ourcq, Lizy-sur-Ourcq e Isles-les-Meldeuses!

Ciclistas, regulares ou ocasionais, poderão se beneficiar de estacionamento seguro para bicicletas para facilitar suas viagens e estacionar suas bicicletas com tranquilidade a partir de 1º de janeiro de 2026.

Todos os estacionamentos para bicicletas da Île-de-France Mobilités são:

  • Acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com muitos lugares disponíveis.
  • Protegida por controle de acesso via passe Navigo e proteção por vídeo
  • Abrigado e iluminado
  • Localizada próxima às estações de trem de Lizy-sur-Ourcq, Crouy-sur-Ourcq e Isles-Armentières-Congis.
  • Equipado com estação de inflação e caixa de ferramentas

Espaços de acesso autônomo também estão presentes próximos às estações de Lizy-sur Ourcq e Isles-Armentières-Congis na forma de arcos protegidos. Eles são acessíveis gratuitamente e sem assinatura.

O número de vagas disponíveis por área de estacionamento para bicicletas na sua região:

  • Perto da estação de trem Crouy-sur-Ourcq : 10 vagas seguras
  • Perto da estação de trem de Lizy-sur-Ourcq : 20 vagas seguras - 12 vagas de acesso livre.
  • Perto da estação de trem Isles-Armentières-Congis : 10 vagas seguras - 12 vagas de acesso livre.

Como funciona? Quanto custa?

Para estacionamento seguro para bicicletas, é necessário assinar:

  • Gratuito para pessoas com ingresso anual válido da temporada Navigo (Navigo, Navigo Senior, imagine escola R, imagine estudante R)
  • Nas seguintes taxas para outros usuários:

Diário: €2 / Mensal: €10 / Anual: €30

  • O estacionamento para bicicletas com acesso automático é gratuito.
Saiba mais sobre o serviço de estacionamento para bicicletas
Assine diretamente uma área de estacionamento para bicicletas

