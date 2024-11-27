Notícias semelhantes

- Acesso direto da cidade de Chambourcy à estação de trem de Poissy para alcançar eficientemente a estação de Paris Saint-Lazare.
- Conexões permanentes com o RER A e o Transilien J para viagens mais diretas a Paris.
Pontos de interesse atendidos pela sua linha 8:
- O centro da cidade de Chambourcy, o correio, uma tabacaria (parada "Mairie de Chambourcy");
- O centro comercial, o colégio André Derain (parada "Collège André Derain");
- Restaurantes, uma academia (parada "Renaissance");
- O Centro de Finanças Públicas, o EHPAD, a Escola Bilíngue Montessori de Poissy (EMB Poissy) (parada "Centro de Impostos");
- O centro odontológico, o CPAM, o Museu do Brinquedo, a prefeitura de Poissy (parada "Le Cep").