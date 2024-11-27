Notícias semelhantes

Pense na linha 8 para suas jornadas diárias!

Com a linha 8, Paris fica a apenas uma viagem de ônibus!

  • Acesso direto da cidade de Chambourcy à estação de trem de Poissy para alcançar eficientemente a estação de Paris Saint-Lazare.
  • Conexões permanentes com o RER A e o Transilien J para viagens mais diretas a Paris.

Pontos de interesse atendidos pela sua linha 8:

  • O centro da cidade de Chambourcy, o correio, uma tabacaria (parada "Mairie de Chambourcy");
  • O centro comercial, o colégio André Derain (parada "Collège André Derain");
  • Restaurantes, uma academia (parada "Renaissance");
  • O Centro de Finanças Públicas, o EHPAD, a Escola Bilíngue Montessori de Poissy (EMB Poissy) (parada "Centro de Impostos");
  • O centro odontológico, o CPAM, o Museu do Brinquedo, a prefeitura de Poissy (parada "Le Cep").
