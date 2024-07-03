Notícias semelhantes

Qual é o plano Imagine R?
O pacote Imagine R acompanha todos os jovens com menos de 26 anos para viagens ilimitadas por toda a Île-de-France.
- Essa é a passagem mais barata se você viajar regularmente
- Ele oferece uma economia de 50% em comparação com o passe anual Navigo.
- É um pacote "all-zone" que permite viagens ilimitadas em toda a rede da Île-de-France, todos os dias da semana.
- Ele oferece acesso a todos os meios de transporte: ônibus, bondes, metrô, RER, trem e ônibus noturno (ex-noctilien), com exceção dos ônibus de Orlyval e Filéo, do TGV em Île-de-France e das redes ferroviárias fora da Île-de-France.
Você sabia? O Departamento de Seine-et-Marne concede, sob certas condições, o reembolso de parte do pacote.