Notícias semelhantes

Você não precisa mais de troco, agora pode comprar uma passagem de ônibus com seu celular!

Como funciona?

  1. Envie o código CSY para 93100,
  2. Você receberá um ingresso SMS em troca,
  3. Você pode viajar em nossas linhas com total tranquilidade.

Por um custo de €2,50*, o bilhete SMS permitirá que você viaje por 1 hora sem precisar embarcar em nossos ônibus. O preço da passagem será debitado da sua conta de telefone.

*+ custo possível de SMS para assinaturas móveis que não incluem SMS ilimitado.

Serviço disponível com as operadoras Bouygues Telecom, Orange, SFR, gratuito.

E para saber mais sobre os diferentes bilhetes de transporte, acesse o site iledefrancemobilités.fr seção de tarifas AQUI

Você também pode encontrar toda a nossa atividade no Twitter: @CSYvelines_IDFM

Boa viagem com nossas linhas!

