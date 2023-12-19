Notícias semelhantes

Você não precisa mais de troco, agora pode comprar uma passagem de ônibus com seu celular!
Como funciona?
- Envie o código CSY para 93100,
- Você receberá um ingresso SMS em troca,
- Você pode viajar em nossas linhas com total tranquilidade.
Por um custo de €2,50*, o bilhete SMS permitirá que você viaje por 1 hora sem precisar embarcar em nossos ônibus. O preço da passagem será debitado da sua conta de telefone.
*+ custo possível de SMS para assinaturas móveis que não incluem SMS ilimitado.
Serviço disponível com as operadoras Bouygues Telecom, Orange, SFR, gratuito.
E para saber mais sobre os diferentes bilhetes de transporte, acesse o site iledefrancemobilités.fr seção de tarifas AQUI
Você também pode encontrar toda a nossa atividade no Twitter: @CSYvelines_IDFM
Boa viagem com nossas linhas!