Notícias semelhantes

Por razões de segurança e como parte dos trabalhos relacionados ao polo da estação da linha 18 do Grand Paris, a parada "Gare de Versailles Chantiers - Cour de Buc" em direção a Buc não será mais atendida pelas linhas 6161, 6162, 6163 e 6164.

Para seguir essas linhas em direção a Buc, é preciso ir até a parada "Gare de Versailles Chantiers - Abbé Rousseaux". Para chegar lá, pegue a passarela da estação SNCF e siga em direção ao salão 1. Saindo do hall 1, vire imediatamente à direita e suba as escadas que levam à rua Abbé Rousseaux, chegando à parada "Gare de Versailles Chantiers-Abbé Rousseaux", veja o mapa abaixo: