Notícias semelhantes

Volta às aulas 2025: tudo o que você precisa saber sobre o serviço na estação Versailles Chantiers

Publicado em

Leitura 2 min

A partir de 6 de janeiro, a parada "Gare de Versailles Chantiers- Cour de Buc" não será mais atendida na direção de Buc para as linhas 6161, 6162, 6163 e 6164. Descubra as soluções de adiamento oferecidas aqui.

Por razões de segurança e como parte dos trabalhos relacionados ao polo da estação da linha 18 do Grand Paris, a parada "Gare de Versailles Chantiers - Cour de Buc" em direção a Buc não será mais atendida pelas linhas 6161, 6162, 6163 e 6164.

Para seguir essas linhas em direção a Buc, é preciso ir até a parada "Gare de Versailles Chantiers - Abbé Rousseaux". Para chegar lá, pegue a passarela da estação SNCF e siga em direção ao salão 1. Saindo do hall 1, vire imediatamente à direita e suba as escadas que levam à rua Abbé Rousseaux, chegando à parada "Gare de Versailles Chantiers-Abbé Rousseaux", veja o mapa abaixo:

Mapa da estação Versailles Chantiers

Para permitir uma melhor conexão entre as linhas, as linhas 6161, 6162 e 6163 que partem da estação Versailles Château Rive Gauche passarão pela parada "Gare de Versailles Chantiers-Abbé Rousseaux" (rue Abbé Rousseaux) e não servirão mais a parada "Gare de Versailles Chantiers-Etats Généraux".

A parada "Gare de Versailles Chantiers-Cour de Buc" em direção a Buc permanece atendida apenas pelas linhas 6179, 6206 e 6284.

Na outra direção, em direção a Versalhes, a parada "Gare de Versailles Chantiers-Cour de Buc" é mantida para todas as linhas.

Você tem alguma dúvida sobre essa mudança?

Estantes de informação serão montados:

  • na terça-feira, 17 e quinta-feira, 19 de dezembro de 2024, na parada Cour de Buc, das 7h às 9h30,
  • na quinta-feira, 2 e sexta-feira, 3 de janeiro de 2025, na parada Cour de Buc, das 7h às 9h30,
  • na segunda-feira, 6 e terça-feira, 7 de janeiro de 2025, na Cour de Buc e nas sentenças do Abbé Rousseaux, das 7h às 19h,
  • de quarta-feira, 8 a sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, na Cour de Buc e Abbé Rousseaux, decisões das 7h às 10h e das 15h às 19h.

Telefone no 0 800 10 20 20 de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h.

Contatando-nos por escrito aqui

