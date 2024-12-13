Notícias semelhantes

Por razões de segurança e como parte dos trabalhos relacionados ao polo da estação da linha 18 do Grand Paris, a parada "Gare de Versailles Chantiers - Cour de Buc" em direção a Buc não será mais atendida pelas linhas 6161, 6162, 6163 e 6164.
Para seguir essas linhas em direção a Buc, é preciso ir até a parada "Gare de Versailles Chantiers - Abbé Rousseaux". Para chegar lá, pegue a passarela da estação SNCF e siga em direção ao salão 1. Saindo do hall 1, vire imediatamente à direita e suba as escadas que levam à rua Abbé Rousseaux, chegando à parada "Gare de Versailles Chantiers-Abbé Rousseaux", veja o mapa abaixo:
Para permitir uma melhor conexão entre as linhas, as linhas 6161, 6162 e 6163 que partem da estação Versailles Château Rive Gauche passarão pela parada "Gare de Versailles Chantiers-Abbé Rousseaux" (rue Abbé Rousseaux) e não servirão mais a parada "Gare de Versailles Chantiers-Etats Généraux".
A parada "Gare de Versailles Chantiers-Cour de Buc" em direção a Buc permanece atendida apenas pelas linhas 6179, 6206 e 6284.
Na outra direção, em direção a Versalhes, a parada "Gare de Versailles Chantiers-Cour de Buc" é mantida para todas as linhas.
Você tem alguma dúvida sobre essa mudança?
Estantes de informação serão montados:
- na terça-feira, 17 e quinta-feira, 19 de dezembro de 2024, na parada Cour de Buc, das 7h às 9h30,
- na quinta-feira, 2 e sexta-feira, 3 de janeiro de 2025, na parada Cour de Buc, das 7h às 9h30,
- na segunda-feira, 6 e terça-feira, 7 de janeiro de 2025, na Cour de Buc e nas sentenças do Abbé Rousseaux, das 7h às 19h,
- de quarta-feira, 8 a sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, na Cour de Buc e Abbé Rousseaux, decisões das 7h às 10h e das 15h às 19h.
Telefone no 0 800 10 20 20 de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h.