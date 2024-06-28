Notícias semelhantes

Durante os Jogos de Paris 2024, o grande número de eventos e eventos esportivos organizados, assim como todos os preparativos, impactarão o tráfego de ônibus na Île-de-France. Algumas linhas na região de Grand Melun são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 antes, durante e depois dos Jogos de Paris 2024.
- A partir de 8 de julho de 2024, excepcionalmente os horários de certas linhas são adaptados
- Além disso, no sábado, 20 de julho, por ocasião da passagem da Chama em Melun, as rotas das linhas 3601, 3603, 3604, 3605, 3607, 3610 e 3612 serão ocasionalmente afetadas e algumas paradas não serão atendidas durante todo o evento, das 12h30 às 16h.
Horários de algumas linhas adaptadas
- De 8 de julho a 1º de setembro de 2024, a oferta das linhas 3601, 3602, 3603, 3604 foi adaptada
- De 2 a 15 de setembro de 2024, a oferta das linhas 3601, 3602, 3603, 3604, 3609 foi adaptada
Passagem da chama no sábado, 20 de julho, das 12h30 às 16h:
- Linha 3601 : rota modificada, detalhes aqui
- Linha 3603 : rota modificada, detalhes aqui.
- Linha 3604 : rota modificada, detalhes aqui.
- Linha 3605 : rota modificada, detalhes aqui.
- Linha 3607 : rota modificada, detalhes aqui.
- Linha 3610 : rota modificada, detalhes aqui.
- Linha 3612 : rota modificada, detalhes aqui.
Confira nosso planejador de rotas e folhas de ponto
Para planejar suas viagens da melhor forma possível, nada poderia ser mais simples, consulte nosso planejador de rotas em nosso site, no aplicativo Île-de-France Mobilités ou acesse a seção "Horários" do app ou site.
As rotas e horários oferecidos são atualizados em tempo real e de acordo com o tráfego.