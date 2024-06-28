Notícias semelhantes

Neste verão, os horários das rotas de Grand Melun estão mudando com os Jogos de Paris 2024

Algumas linhas serão impactadas pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. Nós explicamos tudo para você.

Durante os Jogos de Paris 2024, o grande número de eventos e eventos esportivos organizados, assim como todos os preparativos, impactarão o tráfego de ônibus na Île-de-France. Algumas linhas na região de Grand Melun são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 antes, durante e depois dos Jogos de Paris 2024.

  • A partir de 8 de julho de 2024, excepcionalmente os horários de certas linhas são adaptados
  • Além disso, no sábado, 20 de julho, por ocasião da passagem da Chama em Melun, as rotas das linhas 3601, 3603, 3604, 3605, 3607, 3610 e 3612 serão ocasionalmente afetadas e algumas paradas não serão atendidas durante todo o evento, das 12h30 às 16h.

Horários de algumas linhas adaptadas

  • De 8 de julho a 1º de setembro de 2024, a oferta das linhas 3601, 3602, 3603, 3604 foi adaptada
  • De 2 a 15 de setembro de 2024, a oferta das linhas 3601, 3602, 3603, 3604, 3609 foi adaptada
Encontre detalhes dos horários dessas linhas e de todas as linhas da sua região no site da Île-de-France Mobilités.

Passagem da chama no sábado, 20 de julho, das 12h30 às 16h:

  • Linha 3601 : rota modificada, detalhes aqui
  • Linha 3603 : rota modificada, detalhes aqui.
  • Linha 3604 : rota modificada, detalhes aqui.
  • Linha 3605 : rota modificada, detalhes aqui.
  • Linha 3607 : rota modificada, detalhes aqui.
  • Linha 3610 : rota modificada, detalhes aqui.
  • Linha 3612 : rota modificada, detalhes aqui.

Impactos na rede em Île-de-France

Para mais informações

Encontre todas as informações práticas para suas viagens durante o período

Confira nosso planejador de rotas e folhas de ponto

Para planejar suas viagens da melhor forma possível, nada poderia ser mais simples, consulte nosso planejador de rotas em nosso site, no aplicativo Île-de-France Mobilités ou acesse a seção "Horários" do app ou site.

As rotas e horários oferecidos são atualizados em tempo real e de acordo com o tráfego.

