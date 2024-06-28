Neste verão, os horários das linhas Fontainebleau - Moret estão mudando com os Jogos de Paris 2024

Publicado em

Leitura 1 min

Algumas linhas de ônibus serão modificadas para os Jogos Olímpicos de 2024. Nós explicamos tudo para você.

Por que a rede de ônibus é impactada pelos Jogos de Paris 2024?

Durante os Jogos de Paris 2024, o grande número de eventos e eventos esportivos organizados, assim como todos os preparativos, impactarão o tráfego de ônibus na Île-de-France. Algumas linhas na região de Fontainebleau - Moret são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 antes, durante e depois dos Jogos de Paris 2024.

A oferta das linhas 1, 4, 6, 8, 14, 207, 208 e 209 é adaptada de segunda a domingo, de 8 de julho a 15 de setembro de 2024

Confira seu cronograma entre 08 de julho e 15 de setembro de 2024

Impactos na rede em Île-de-France

Para mais informações

Encontre todas as informações práticas para suas viagens durante o período.

Confira nosso planejador de rotas e folhas de ponto

Para planejar suas viagens da melhor forma possível, nada poderia ser mais simples, consulte nosso planejador de rotas em nosso site, no aplicativo Île-de-France Mobilités ou acesse a seção "Horários" do app ou site.

As rotas e horários oferecidos são atualizados em tempo real e de acordo com o tráfego.

Instale o aplicativo Île-de-France Mobilités

Notícias semelhantes