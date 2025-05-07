Notícias semelhantes

Por ocasião do mês de maio pela Bike, a Île-de-France Mobilités está apoiando você neste mês dedicado ao uso desse meio de transporte suave para celebrar e adotar a prática do ciclismo. Assim, no território de Meaux e Ourcq, a Île-de-France Mobilités organiza estandes de reparo de bicicletas em Meaux e Ocquerre.
Encontre nossas equipes no estádio Ostermeyer em Ocquerre na quarta-feira, 14 de maio, das 14h às 18h, e no Place Henri IV em Meaux na quarta-feira, 21 de maio, das 9h às 13h e das 14h às 18h.
Todos os reparos oferecidos no local são GRATUITOS para viajantes, como manutenção e peças de desgaste (pastilhas - cabo de freio - câmara de ar, etc...).