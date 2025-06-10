Notícias semelhantes

O Transporte Responsivo à Demanda em Mantois está evoluindo a partir de 1º de setembro de 2025!

A partir de 1º de setembro de 2025, o serviço Mantois Demand-Responsive Transport (TàD) está evoluindo para melhor atender às suas necessidades de mobilidade no território.

O que é o Mantois TàD?

O TàD Mantois permite que você viaje por reserva, entre uma parada próxima a você e um dos principais pontos de interesse da sua região (estação de trem, centro comercial, estabelecimento público, etc.).

O serviço cobre 255 paradas e 50 pontos de interesse espalhados pelo país.

O que muda a partir de 1º de setembro de 2025:

O território será organizado em 3 zonas, cada uma com seus próprios pontos de interesse, mas também pontos comuns a todo o território.

Seu território, dividido em três zonas.

O serviço será reforçado graças a quatro novos veículos de 9 lugares, para as viagens:

- Mais direto

- Mais frequente

4 novos veículos 9 lugares para viagens mais frequentes

Como reservar?

No local: tad.iledefrance-mobilites.fr

Via a aplicação T&D da Île-de-France Mobilités

Ou por telefone: 0800 10 20 20 (chamada gratuita)

Horário de serviço: de segunda a sábado, das 9h às 17h (excluindo feriados)

Pode ser reservado até 1 hora antes da partida

Quanto custa?

A tarifação regional se aplica ao serviço de transporte sob demanda da Mantois T&D. Você pode encontrar a lista de bilhetes de transporte, assim como todos os termos e condições, na seção "Bilhetes e Tarifas" clicando aqui.

Você pode pagar sua passagem com seu smartphone enviando uma mensagem de texto para o 93100 do TAD54.

Você será solicitado a validar seu bilhete ao entrar no veículo.

 

Encontre o novo folheto clicando aqui.

 

Desejamos a você um ótimo verão... E um ótimo começo de ano letivo!

