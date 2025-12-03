Notícias semelhantes

Um sistema especial de reforço foi implementado a partir de 1º de março de 2026 para compensar os trabalhos de modernização em andamento no RER B. Corridas de reforço são organizadas nas noites de dias úteis, das 22h à 1h, e nos fins de semana a partir de:

Sábado, 21 de março a domingo, 22 de março, durante o dia e à noite

Feriado prolongado de sexta-feira, 8 de maio, a domingo, 10 de maio, durante o dia e à noite

O feriado prolongado de Segunda-feira de Pentecostes é de sábado, 23 de maio, a segunda-feira, 25 de maio, durante o dia e à noite

À noite e nos fins de semana envolvidos, a linha Express 9517 se beneficia de viagens adicionais e horários estendidos.

As corridas de reforço são diretas entre a estação Roissypôle e La Plaine-Stade de France. Depois, atendem o Stade de France - Saint-Denis e terminam em Saint-Denis Pleyel, em ambos os sentidos.

Você pode encontrar as corridas de reforço (destacadas em azul) no cronograma abaixo.