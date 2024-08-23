Notícias semelhantes

As equipes da sua região de Marne-la-Vallée estão vindo te encontrar, por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2024, para saber mais sobre a oferta de transporte das suas linhas de ônibus.

Estamos ansiosos para vê-lo em:

Segunda-feira, 16/09: Estação Lagny-Thorigny das 16h30 às 19h

Terça-feira, 17/09: Estação Bussy-Saint-Georges das 16h30 às 19h

Quarta-feira, 18/09: Estação Val d'Europe das 16h às 19h

Quinta-feira, 19/09: Estação Torcy das 16h30 às 19h

Sexta-feira, 20/09: Estação Marne-la-Vallée Chessy, das 16h às 19h

Nossas equipes também terão prazer em responder suas perguntas ou solicitações de informações sobre os bilhetes de transporte e serviços oferecidos na região de Marne-la-Vallée.

Estamos ansiosos para ver muitos de vocês!

Para saber mais e encontrar todas as informações e notícias de trânsito na sua região, acesse nossa conta X (antiga Twitter): @MLV_IDFM