Notícias semelhantes

De 16 a 22 de setembro, é a Semana Europeia da Mobilidade!

Este evento tem como objetivo incentivar cidadãos e comunidades de muitos países europeus a descobrir diferentes meios de transporte para limitar o uso de carros e, assim, optar por modos de transporte mais sustentáveis.

Vejo você no sábado, 16 de setembro, no Mobility Village - Place Madame de Maintenon em Saint-Cyr-L'École, das 10h às 17h.

Você também pode encontrar o Bus pour l'Emploi e seu simulador de direção dedicado ao recrutamento de motoristas na região da Grande Versalhes.