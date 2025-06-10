Notícias semelhantes

Aproveite também a oportunidade para descobrir os bastidores do T9 com uma visita ao Local de Manutenção e Armazenamento (SMR) do T9 no sábado, 20 de setembro , por ocasião dos Dias Europeus do Patrimônio.

No programa: uma visita às oficinas, onde você poderá observar de perto as operações de manutenção, o PCC IV (Centro Centralizado de Controle e Informação de Passageiros) para entender como a linha é gerenciada em tempo real, além de uma visita à cabine do maquinista.

É necessário cadastro para um dos horários de visita e está sujeito ao número de vagas disponíveis.