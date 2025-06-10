Semana Europeia da Mobilidade 2025

Publicado em

Leitura 1 min

De 16 a 21 de setembro de 2025, as equipes da sua região virão te encontrar por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade.

Venha conhecer as equipes da T9 e das linhas do território de Sena Grand Orly por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 21 de setembro de 2025.

Nossas equipes estarão presentes:

  • Terça-feira, 16 de setembro de 2025, das 7h às 9h na estação Orly-Ville
  • Terça-feira, 16 de setembro de 2025, das 15h30 às 18h30, na estação Rouget de Lisle em Choisy-le-Roi
  • Quarta-feira, 17 de setembro de 2025, das 15h30 às 17h30, próximo ao estacionamento para bicicletas da estação Gaston Viens

Estamos ansiosos para ver muitos de vocês!

Aproveite também a oportunidade para descobrir os bastidores do T9 com uma visita ao Local de Manutenção e Armazenamento (SMR) do T9 no sábado, 20 de setembro , por ocasião dos Dias Europeus do Patrimônio.

No programa: uma visita às oficinas, onde você poderá observar de perto as operações de manutenção, o PCC IV (Centro Centralizado de Controle e Informação de Passageiros) para entender como a linha é gerenciada em tempo real, além de uma visita à cabine do maquinista.

É necessário cadastro para um dos horários de visita e está sujeito ao número de vagas disponíveis.

Inscreva-se aqui

Para saber mais e encontrar todas as informações e notícias de trânsito na sua região, acesse as contas X (ex-Twitter): @T9_IDFM e @SeineOrly_IDFM

Notícias semelhantes