Notícias semelhantes

Venha conhecer as equipes da T9 e das linhas do território de Sena Grand Orly por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 21 de setembro de 2025.
Nossas equipes estarão presentes:
- Terça-feira, 16 de setembro de 2025, das 7h às 9h na estação Orly-Ville
- Terça-feira, 16 de setembro de 2025, das 15h30 às 18h30, na estação Rouget de Lisle em Choisy-le-Roi
- Quarta-feira, 17 de setembro de 2025, das 15h30 às 17h30, próximo ao estacionamento para bicicletas da estação Gaston Viens
Estamos ansiosos para ver muitos de vocês!
Aproveite também a oportunidade para descobrir os bastidores do T9 com uma visita ao Local de Manutenção e Armazenamento (SMR) do T9 no sábado, 20 de setembro , por ocasião dos Dias Europeus do Patrimônio.
No programa: uma visita às oficinas, onde você poderá observar de perto as operações de manutenção, o PCC IV (Centro Centralizado de Controle e Informação de Passageiros) para entender como a linha é gerenciada em tempo real, além de uma visita à cabine do maquinista.
É necessário cadastro para um dos horários de visita e está sujeito ao número de vagas disponíveis.
Para saber mais e encontrar todas as informações e notícias de trânsito na sua região, acesse as contas X (ex-Twitter): @T9_IDFM e @SeineOrly_IDFM