Notícias semelhantes

Para quem é o cartão do ônibus escolar?
O cartão de transporte de ônibus escolar (anteriormente chamado de cartão OPTILE) é um bilhete de transporte válido apenas para uma viagem diária de ida e volta entre casa e escola, a ser feita durante o período escolar.
(Este cartão não permite que você viaje durante as férias escolares).
É destinado a estudantes do ensino fundamental II e médio que seguem uma educação primária ou secundária ou uma aula de preparação para aprendizado.
Alunos do jardim de infância e do ensino fundamental não são elegíveis para esse cartão de transporte.
Além disso, esse cartão é emitido pelo operador da rede de ônibus após assinatura.
Outros bilhetes de transporte estão disponíveis no site da Île-de-France Mobilités.
Requisitos de elegibilidade:
Para se beneficiar do cartão de ônibus escolar, as seguintes condições devem ser cumpridas:
- Residir em Île-de-France: apenas um endereço residencial pode ser mantido
- Tenha menos de 18 anos de idade em 2 de setembro do ano letivo de assinatura
- Estar na escola com status de aluno externo ou meio interno no ensino fundamental II ou médio
- Esteja domiciliado a 3 km ou mais da escola (exceto para exceções de rotas perigosas)
- A assinatura deve ser realizada antes de 31 de outubro de 2025*
* Além disso, apenas solicitações relacionadas a uma situação particular (mudança, mudança de estabelecimento, etc.) podem ser examinadas.
Como assinar ou renovar o cartão de ônibus escolar?
*Apenas as inscrições completas serão processadas. Qualquer arquivo incompleto, ilegível ou não conforme será automaticamente enviado de volta à família.
*Somente as inscrições recebidas pelo correio serão processadas. Nenhuma inscrição será aceita no local.
Etapas de assinatura para as linhas Vélizy Vallées (61XX):
- Baixe abaixo do arquivo para imprimir e concluir
> Todos os campos nas partes A/B/C são obrigatórios, o campo D é opcional
> O selo e a assinatura da escola também são obrigatórios para qualquer nova assinatura
- Em um envelope, anexe seu pagamento por cheque a nome de KEOLIS VELIZY VALLÉE DE LA BIÈVRE
(Para saber o valor do cheque, por favor, envie seu pedido para [email protected])
> Nenhuma foto, envelope pré-carimbado ou qualquer outro elemento deve ser enviado. Não podemos garantir que esses itens serão devolvidos
- Envie sua inscrição por correio simples para o seguinte endereço:
Keolis Vélizy Vallée de la Bièvre - Serviço de Mapas Escolares
19 rue Général Valérie André
78140 Vélizy-Villacoublay
- Receba o mapa escolar o mais rápido possível no endereço que você nos deu no arquivo
Preço do cartão escolar:
A precificação do cartão escolar da Optile depende do número de seções, ou seja, uma distância calculada pela Optile e pela Île-de-France mobilité, entre o endereço de partida e a escola;
Para saber o número de seções correspondentes à jornada do seu filho, envie um e-mail para scolaires-velizyval@keolis
Para saber o preço da jornada do seu filho, entre em contato conosco.
Subsídios municipais e departamentais:
Às vezes, municípios podem oferecer um subsídio. Convidamos você a entrar em contato com a prefeitura ou com o departamento de transportes da sua autoridade local para obter informações.