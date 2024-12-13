Notícias semelhantes

Para quem é o cartão do ônibus escolar?

O cartão de transporte de ônibus escolar (anteriormente chamado de cartão OPTILE) é um bilhete de transporte válido apenas para uma viagem diária de ida e volta entre casa e escola, a ser feita durante o período escolar.

(Este cartão não permite que você viaje durante as férias escolares).

É destinado a estudantes do ensino fundamental II e médio que seguem uma educação primária ou secundária ou uma aula de preparação para aprendizado.

Alunos do jardim de infância e do ensino fundamental não são elegíveis para esse cartão de transporte.

Além disso, esse cartão é emitido pelo operador da rede de ônibus após assinatura.

Outros bilhetes de transporte estão disponíveis no site da Île-de-France Mobilités.

Requisitos de elegibilidade:

Para se beneficiar do cartão de ônibus escolar, as seguintes condições devem ser cumpridas:

Residir em Île-de-France: apenas um endereço residencial pode ser mantido

Tenha menos de 18 anos de idade em 2 de setembro do ano letivo de assinatura

em 2 de setembro do ano letivo de assinatura Estar na escola com status de aluno externo ou meio interno no ensino fundamental II ou médio

ou Esteja domiciliado a 3 km ou mais da escola (exceto para exceções de rotas perigosas)

mais da escola A assinatura deve ser realizada antes de 31 de outubro de 2025*

* Além disso, apenas solicitações relacionadas a uma situação particular (mudança, mudança de estabelecimento, etc.) podem ser examinadas.