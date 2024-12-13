Notícias semelhantes

Assinatura ou renovação do cartão escolar (ex Optile Card) Ônibus 2025/2026

Assinatura ou renovação do cartão escolar (ex Optile Card) Ônibus 2025/2026

Para quem é o cartão do ônibus escolar?

O cartão de transporte de ônibus escolar (anteriormente chamado de cartão OPTILE) é um bilhete de transporte válido apenas para uma viagem diária de ida e volta entre casa e escola, a ser feita durante o período escolar.
(Este cartão não permite que você viaje durante as férias escolares).

É destinado a estudantes do ensino fundamental II e médio que seguem uma educação primária ou secundária ou uma aula de preparação para aprendizado.
Alunos do jardim de infância e do ensino fundamental não são elegíveis para esse cartão de transporte.
Além disso, esse cartão é emitido pelo operador da rede de ônibus após assinatura.

Outros bilhetes de transporte estão disponíveis no site da Île-de-France Mobilités.

Requisitos de elegibilidade:

Para se beneficiar do cartão de ônibus escolar, as seguintes condições devem ser cumpridas:

  • Residir em Île-de-France: apenas um endereço residencial pode ser mantido
  • Tenha menos de 18 anos de idade em 2 de setembro do ano letivo de assinatura
  • Estar na escola com status de aluno externo ou meio interno no ensino fundamental II ou médio
  • Esteja domiciliado a 3 km ou mais da escola (exceto para exceções de rotas perigosas)
  • A assinatura deve ser realizada antes de 31 de outubro de 2025*

* Além disso, apenas solicitações relacionadas a uma situação particular (mudança, mudança de estabelecimento, etc.) podem ser examinadas.

Como assinar ou renovar o cartão de ônibus escolar?

*Apenas as inscrições completas serão processadas. Qualquer arquivo incompleto, ilegível ou não conforme será automaticamente enviado de volta à família.

*Somente as inscrições recebidas pelo correio serão processadas. Nenhuma inscrição será aceita no local.

Etapas de assinatura para as linhas Vélizy Vallées (61XX):

  1. Baixe abaixo do arquivo para imprimir e concluir
    > Todos os campos nas partes A/B/C são obrigatórios, o campo D é opcional
    > O selo e a assinatura da escola também são obrigatórios para qualquer nova assinatura
  2. Em um envelope, anexe seu pagamento por cheque a nome de KEOLIS VELIZY VALLÉE DE LA BIÈVRE
    (Para saber o valor do cheque, por favor, envie seu pedido para [email protected])
    > Nenhuma foto, envelope pré-carimbado ou qualquer outro elemento deve ser enviado. Não podemos garantir que esses itens serão devolvidos
  3. Envie sua inscrição por correio simples para o seguinte endereço:
    Keolis Vélizy Vallée de la Bièvre - Serviço de Mapas Escolares
    19 rue Général Valérie André
    78140 Vélizy-Villacoublay
  4. Receba o mapa escolar o mais rápido possível no endereço que você nos deu no arquivo

Baixe e imprima seu formulário de renovação de assinatura aqui

 -  552.1 KB

Preço do cartão escolar:

A precificação do cartão escolar da Optile depende do número de seções, ou seja, uma distância calculada pela Optile e pela Île-de-France mobilité, entre o endereço de partida e a escola;

Para saber o número de seções correspondentes à jornada do seu filho, envie um e-mail para scolaires-velizyval@keolis

Para o território de Vélizy Vallées, encontre abaixo as taxas gerais de Yvelines:

 -  51.4 KB

Para o território de Vénlizy Vallées, veja abaixo as taxas gerais para Essonne:

 -  53.8 KB

Para saber o preço da jornada do seu filho, entre em contato conosco.

Subsídios municipais e departamentais:

Às vezes, municípios podem oferecer um subsídio. Convidamos você a entrar em contato com a prefeitura ou com o departamento de transportes da sua autoridade local para obter informações.

