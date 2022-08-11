Notícias semelhantes

Novidade: sua Linha 78 DRT também opera aos domingos

A partir de agora, você pode reservar um passeio para um domingo (para um passeio a partir de 29 de agosto)!

A partir de 29 de agosto de 2022, seu Transport à la Demande chega em Aigremont e Chambourcy e assume algumas paradas nas linhas R6 e 8. Serviço disponível mediante reserva.

Agora você tem a possibilidade de reservar uma viagem para domingo em 4 novos horários no Collège André Derain:

  • 11:20
  • 13:20
  • 15:20
  • 17:20

Folheto de horários TtoD 78

Esses horários foram selecionados para permitir que você alcance facilmente outras linhas de conexão:

  • A linha R4 inicia sua viagem para Saint-Germain-en-Laye às 11:30, 13:30, 15:30 e 17:30 no Collège André Derain.
  • A linha 52 inicia sua viagem até Poissy La Bruyère às 15h30 e 17h35

Até logo em nossas linhas!

