Notícias semelhantes

A partir de 29 de agosto de 2022, seu Transport à la Demande chega em Aigremont e Chambourcy e assume algumas paradas nas linhas R6 e 8. Serviço disponível mediante reserva.
Agora você tem a possibilidade de reservar uma viagem para domingo em 4 novos horários no Collège André Derain:
- 11:20
- 13:20
- 15:20
- 17:20
Esses horários foram selecionados para permitir que você alcance facilmente outras linhas de conexão:
- A linha R4 inicia sua viagem para Saint-Germain-en-Laye às 11:30, 13:30, 15:30 e 17:30 no Collège André Derain.
- A linha 52 inicia sua viagem até Poissy La Bruyère às 15h30 e 17h35
Até logo em nossas linhas!