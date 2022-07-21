Notícias semelhantes

Empregos Destination 500
Torne-se um jogador em uma mobilidade mais suave e em um mundo mais sustentável.
Capacitamos nossas equipes e colocamos nossos motoristas no centro do nosso negócio. Esta é uma oportunidade para participar da transformação da profissão!
No contato com nossos passageiros, seu papel é essencial, vocês são nossos embaixadores e garantem a experiência de viagem na rede Île-de-France Mobilités.
Você não tem carteira de motorista D?
A Transdev apoia e financia cursos de treinamento para o ingresso profissional de Motorista de Transporte Público Rodoviário (CTCR), incluindo a carteira D e os passageiros FOMO. Reconhecidos pelo Estado e pela profissão, esses cursos de treinamento são realizados em um centro parceiro e duram cerca de 3 meses.
Para solicitar COM ou SEM permissão D, está AQUI
A parceria com a AFTRAL em Seine-et-Marne
A Transdev está fortalecendo sua parceria com a AFTRAL em Seine-et-Marne oferecendo uma série de sessões de treinamento a partir do início do ano acadêmico de 2022!
Interessado e portador de uma permissão B?
Para se candidatar, envie um e-mail para [email protected]
Várias datas virão:
- Noisiel: de 03/10/2022 a 30/12/2022
- Savigny-le-Temple: de 10/10/2022 a 01/05/2023
- Aulnay-sous-Bois: de 17/11/2022 a 02/10/2023
- Noisiel: de 06/02/2023 a 04/05/2023
- Aulnay-sous-Bois: de 09/02/2023 a 05/05/2023
- Savigny-le-Temple: de 08/03/2023 a 09/06/2023
- Aulnay-sous-Bois: de 08/03/2023 a 09/06/2023
- Servon: de 03/04/2023 a 05/07/2023
- Noisiel: de 24/04/2023 a 26/07/2023
- Noisiel: de 05/06/2023 a 01/09/2023
- Aulnay-sous-Bois: de 13/06/2023 a 08/09/2023
- Servon: de 26/06/2023 a 22/09/2023