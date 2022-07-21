A Transdev Île-de-France, operadora em nome da Île-de-France Mobilités, lança sua campanha de recrutamento "Destination 500 jobs"

Publicado em

Leitura 1 min

Neste verão, a Transdev Île-de-France, operadora em nome da Île-de-France Mobilités, está lançando sua campanha de recrutamento de motoristas "Destinations 500 jobs".

Empregos Destination 500

Torne-se um jogador em uma mobilidade mais suave e em um mundo mais sustentável.

Capacitamos nossas equipes e colocamos nossos motoristas no centro do nosso negócio. Esta é uma oportunidade para participar da transformação da profissão!

No contato com nossos passageiros, seu papel é essencial, vocês são nossos embaixadores e garantem a experiência de viagem na rede Île-de-France Mobilités.

 

Você não tem carteira de motorista D?

A Transdev apoia e financia cursos de treinamento para o ingresso profissional de Motorista de Transporte Público Rodoviário (CTCR), incluindo a carteira D e os passageiros FOMO. Reconhecidos pelo Estado e pela profissão, esses cursos de treinamento são realizados em um centro parceiro e duram cerca de 3 meses.

Para solicitar COM ou SEM permissão D, está AQUI

Notícias semelhantes