Notícias semelhantes

Neste verão, a Transdev Île-de-France, operadora em nome da Île-de-France Mobilités, está lançando sua campanha de recrutamento de motoristas "Destinations 500 jobs".

Torne-se um jogador em uma mobilidade mais suave e em um mundo mais sustentável.

Capacitamos nossas equipes e colocamos nossos motoristas no centro do nosso negócio. Esta é uma oportunidade para participar da transformação da profissão!

No contato com nossos passageiros, seu papel é essencial, vocês são nossos embaixadores e garantem a experiência de viagem na rede Île-de-France Mobilités.

 

Você não tem carteira de motorista D?

A Transdev apoia e financia cursos de treinamento para o ingresso profissional de Motorista de Transporte Público Rodoviário (CTCR), incluindo a carteira D e os passageiros FOMO. Reconhecidos pelo Estado e pela profissão, esses cursos de treinamento são realizados em um centro parceiro e duram cerca de 3 meses.

Para solicitar COM ou SEM permissão D, está AQUI

A parceria com a AFTRAL em Seine-et-Marne

A Transdev está fortalecendo sua parceria com a AFTRAL em Seine-et-Marne oferecendo uma série de sessões de treinamento a partir do início do ano acadêmico de 2022!

Interessado e portador de uma permissão B?

Para se candidatar, envie um e-mail para [email protected]

Várias datas virão:

  • Noisiel: de 03/10/2022 a 30/12/2022
  • Savigny-le-Temple: de 10/10/2022 a 01/05/2023
  • Aulnay-sous-Bois: de 17/11/2022 a 02/10/2023
  • Noisiel: de 06/02/2023 a 04/05/2023
  • Aulnay-sous-Bois: de 09/02/2023 a 05/05/2023
  • Savigny-le-Temple: de 08/03/2023 a 09/06/2023
  • Aulnay-sous-Bois: de 08/03/2023 a 09/06/2023
  • Servon: de 03/04/2023 a 05/07/2023
  • Noisiel: de 24/04/2023 a 26/07/2023
  • Noisiel: de 05/06/2023 a 01/09/2023
  • Aulnay-sous-Bois: de 13/06/2023 a 08/09/2023
  • Servon: de 26/06/2023 a 22/09/2023

