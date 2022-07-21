Notícias semelhantes

Empregos Destination 500
Torne-se um jogador em uma mobilidade mais suave e em um mundo mais sustentável.
Capacitamos nossas equipes e colocamos nossos motoristas no centro do nosso negócio. Esta é uma oportunidade para participar da transformação da profissão!
No contato com nossos passageiros, seu papel é essencial, vocês são nossos embaixadores e garantem a experiência de viagem na rede Île-de-France Mobilités.
Você não tem carteira de motorista D?
A Transdev apoia e financia cursos de treinamento para o ingresso profissional de Motorista de Transporte Público Rodoviário (CTCR), incluindo a carteira D e os passageiros FOMO. Reconhecidos pelo Estado e pela profissão, esses cursos de treinamento são realizados em um centro parceiro e duram cerca de 3 meses.