Notícias semelhantes

Um novo sistema de numeração de linhas

Por que o número de linhas muda?

A rede de ônibus em Île-de-France é composta por quase 1.900 linhas e o sistema atual de numeração significa que existem muitas linhas com o mesmo número. As ferramentas de busca de horários e rotas são regionais. Por isso, muitas vezes é complicado encontrar a linha que te interessa. Por exemplo, existem 13 linhas de ônibus que têm o número 10!

Como se orientar para lidar com as novas questões?

Île-de-France foi dividida em departamentos e setores.

- Na área de abrangência de Mantois, todas as suas linhas agora são renomeadas a partir do indicativo "54", ao qual um número é adicionado para ser consistente, quando possível, com o nome antigo da linha (por exemplo: a linha 74 passa a ser a linha 5474).

- Os números das linhas expressas começam com o número do departamento (por exemplo, linha 7820, antiga linha A14 de Mantes).

O que esse novo número trará aos usuários?

Você encontrará sua linha de ônibus com mais facilidade porque será a única em Île-de-France a ter esse número! Assim, ao digitar o número dele nos mecanismos de busca do aplicativo ou no site iledefrance-mobilites.fr, você acessará diretamente as informações sobre essa linha.