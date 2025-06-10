Notícias semelhantes

Um novo sistema de numeração de linhas
Por que o número de linhas muda?
A rede de ônibus em Île-de-France é composta por quase 1.900 linhas e o sistema atual de numeração significa que existem muitas linhas com o mesmo número. As ferramentas de busca de horários e rotas são regionais. Por isso, muitas vezes é complicado encontrar a linha que te interessa. Por exemplo, existem 13 linhas de ônibus que têm o número 10!
Como se orientar para lidar com as novas questões?
Île-de-France foi dividida em departamentos e setores.
- Na área de abrangência de Mantois, todas as suas linhas agora são renomeadas a partir do indicativo "54", ao qual um número é adicionado para ser consistente, quando possível, com o nome antigo da linha (por exemplo: a linha 74 passa a ser a linha 5474).
- Os números das linhas expressas começam com o número do departamento (por exemplo, linha 7820, antiga linha A14 de Mantes).
O que esse novo número trará aos usuários?
Você encontrará sua linha de ônibus com mais facilidade porque será a única em Île-de-France a ter esse número! Assim, ao digitar o número dele nos mecanismos de busca do aplicativo ou no site iledefrance-mobilites.fr, você acessará diretamente as informações sobre essa linha.
Uma evolução da oferta no seu território
A partir de 1º de setembro de 2025, várias linhas estão evoluindo para oferecer:
- Melhor atendimento a áreas estratégicas (centro da cidade, shoppings, etc.)
- Mais frequência à noite e nos fins de semana
- Rotas mais diretas para as escolas
Algumas falas são adiadas:
- A linha G é transferida para as linhas 5406 (antiga linha K) e 5408 (antiga linha X) para oferecer uma solução de transporte estendido durante o horário de pico e aos domingos
- A linha 21 é transferida para a linha 5482 (antiga linha 52) para viagens mais diretas até a escola C. Claudel em Mantes-la-Ville
Informações práticas
Você tem alguma dúvida ou pedido de informação sobre suas linhas?
Application Île-de-France Mobilités
Site: iledefrance-mobilites.fr > Explorando
Telefone: 0800 10 20 20
Nossos agentes estarão disponíveis durante todo o verão em suas linhas.
Encontre nosso panfleto completo clicando aqui.
Logo encontre todos os seus horários de volta às aulas.
Desejamos a você um ótimo verão em suas linhas!