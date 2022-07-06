Notícias semelhantes

Notícias no setor de La Ferté-sous-Jouarre

Publicado em

Leitura 2 min

Uma linha urbana revisitada, melhor acessibilidade ao aeroporto Roissy CDG, muitas novidades aguardam você no setor La Ferté-sous-Jouarre a partir de 1º de agosto.

Uma linha simplificada 49

Mais clara e legível, a linha também será mais eficiente, com uma rota idêntica a todos os horários do dia e, acima de tudo , um número de conexões com o trem na estação La Ferté-sous-Jouarre multiplicado por 3 (32 conexões atualmente fornecidas, contra 10 até agora).

A oferta também será ampliada e revisitada. De fato, mais ônibus operarão durante o dia e aos sábados para melhor atender às expectativas dos passageiros. Novos pontos de parada serão criados (Grouettes e Rosebois) para atender + certos distritos. O sul da cidade agora será atendido durante os horários de pico, enquanto o Domaine de Tanqueux contará com um serviço contínuo durante todo o dia.

Representação mapeada da linha 49
Mapa da linha 49

Representação mapeada da linha 49

A linha Express 67 está sendo reforçada!

A linha Express 67, que liga a estação La Ferté-sous-Jouarre ao aeroporto Roissy CDG, viu sua oferta ampliada com a criação de 2 novas viagens de ida e volta de segunda a domingo, durante todo o ano.

A partir da estação La Ferté-sous-Jouarre, essas 2 novas partidas serão oferecidas às 7h43 e às 18h42.

A partir do aeroporto, as 2 novas partidas serão às 8h57 e às 19h55.

Um município adicional atendia

Localizado próximo ao aeroporto CDG, o município de Saint-Mard será atendido por todos os ônibus da linha expressa 67 através de 2 paradas: Église , localizada no centro da cidade, e ZAC des Tournelles , no nível do importante parque empresarial localizado na saída do município.

A criação desses pontos de parada oferecerá aos cerca de 4000 mardochianos a oportunidade de ir diretamente ao aeroporto em menos de 10 minutos.

Representação cartográfica da linha expressa 67
Mapa da linha Express 67

Representação cartográfica da linha expressa 67

Nova oferta panfleto La Ferté-sous-Jouarre

 -  3.5 MB

Notícias semelhantes