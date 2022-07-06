Notícias semelhantes

Uma linha simplificada 49
Mais clara e legível, a linha também será mais eficiente, com uma rota idêntica a todos os horários do dia e, acima de tudo , um número de conexões com o trem na estação La Ferté-sous-Jouarre multiplicado por 3 (32 conexões atualmente fornecidas, contra 10 até agora).
A oferta também será ampliada e revisitada. De fato, mais ônibus operarão durante o dia e aos sábados para melhor atender às expectativas dos passageiros. Novos pontos de parada serão criados (Grouettes e Rosebois) para atender + certos distritos. O sul da cidade agora será atendido durante os horários de pico, enquanto o Domaine de Tanqueux contará com um serviço contínuo durante todo o dia.
Representação mapeada da linha 49
A linha Express 67 está sendo reforçada!
A linha Express 67, que liga a estação La Ferté-sous-Jouarre ao aeroporto Roissy CDG, viu sua oferta ampliada com a criação de 2 novas viagens de ida e volta de segunda a domingo, durante todo o ano.
A partir da estação La Ferté-sous-Jouarre, essas 2 novas partidas serão oferecidas às 7h43 e às 18h42.
A partir do aeroporto, as 2 novas partidas serão às 8h57 e às 19h55.
Um município adicional atendia
Localizado próximo ao aeroporto CDG, o município de Saint-Mard será atendido por todos os ônibus da linha expressa 67 através de 2 paradas: Église , localizada no centro da cidade, e ZAC des Tournelles , no nível do importante parque empresarial localizado na saída do município.
A criação desses pontos de parada oferecerá aos cerca de 4000 mardochianos a oportunidade de ir diretamente ao aeroporto em menos de 10 minutos.
Representação cartográfica da linha expressa 67