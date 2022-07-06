Notícias semelhantes

A linha Express 67 está sendo reforçada!

A linha Express 67, que liga a estação La Ferté-sous-Jouarre ao aeroporto Roissy CDG, viu sua oferta ampliada com a criação de 2 novas viagens de ida e volta de segunda a domingo, durante todo o ano.

A partir da estação La Ferté-sous-Jouarre, essas 2 novas partidas serão oferecidas às 7h43 e às 18h42.

A partir do aeroporto, as 2 novas partidas serão às 8h57 e às 19h55.

Um município adicional atendia

Localizado próximo ao aeroporto CDG, o município de Saint-Mard será atendido por todos os ônibus da linha expressa 67 através de 2 paradas: Église , localizada no centro da cidade, e ZAC des Tournelles , no nível do importante parque empresarial localizado na saída do município.

A criação desses pontos de parada oferecerá aos cerca de 4000 mardochianos a oportunidade de ir diretamente ao aeroporto em menos de 10 minutos.