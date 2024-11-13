Notícias semelhantes

Um novo sistema de numeração no território de Sénart
Por que o número de linhas muda?
A rede de ônibus em Île-de-France é composta por quase 1900 linhas, incluindo 1500 nos subúrbios periféricos, e o sistema atual de numeração significa que há muitas linhas com o mesmo número.
As ferramentas para buscar horários e rotas são regionais, e por isso muitas vezes é complicado encontrar sua linha. Por exemplo, existem 13 linhas de ônibus que têm o número 10!
Como se orientar para lidar com as novas questões?
Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico. No território de Sénart, todas as linhas de ônibus agora começam com a 37.
Sempre que possível, o número antigo foi assumido para facilitar a mudança (exemplos: a linha 22 se torna 3722, a linha Citalien passa a ser 3702, etc.).
Os números das linhas expressas começam com o número do departamento (exemplos: a linha 50 passa a ser 7715, as linhas 54 e 55 perdem o status da linha Espress e passam a ser 3754 e 3755)
O que esse novo número trará aos usuários?
Os usuários poderão encontrar sua linha de ônibus com mais facilidade, pois será a única em Île-de-France a ter esse número!
Assim, quando digitarmos o número dela nos mecanismos de busca do aplicativo ou site iledefrance-mobilites.fr, poderemos acessar diretamente as informações sobre ela.
Uma oferta mais densa entre Lieusaint-Moissy e Evry Courcouronnes
A nova linha 7715 (ex-50): estação Evry-Courcouronnes <> Estação Lieusaint-Moissy
A oferta da linha é aprimorada com:
- Um serviço ainda mais fino a Carré Sénart com a criação da parada "Carré Allée Royale".
- Serviço mais rápido para as estações de Lieusaint e Évry-Courcouronnes, assim como para Carré Sénart
- Melhora na frequência dos ônibus, com passagem a cada 15 a 20 minutos nos dias úteis e a cada 30 ou 45 minutos aos sábados.
- Uma nova oferta aos domingos a cada 1 hora e 15 minutos, das 6h às 20h, ou seja, 12 viagens de ida e volta por domingo.
- Ônibus mais cedo pela manhã (5h) e mais tarde à noite (22h).
Os municípios de Corbeil-Essonnes e Savigny-le-Temple não serão mais atendidos.
Os passageiros poderão se referir a:
- Para o município de Savigny-le-Temple, na RER D até a estação Lieusaint ou na linha da praça da estação até a parada "Carré Trait d'Union" ou na linha até a parada "Carré Trait d'Union"
- Para o município de Corbeil-Essonnes, nas linhas Tzen1 ou 4201 (antiga linha 401).
A nova linha 3703 (ex-03): estação Evry-Courcouronnes <> Estação Lieusaint-Moissy
O trajeto da linha 3703 foi redesenhado para um serviço mais refinado aos municípios de Lieusaint, Saint-Pierre-du-Perray, Saint-Germain-lès-Corbeil, Etiolles e Évry-Courcouronnes, além da linha 7715.
Oferece uma nova ligação direta para Carré Sénart e a estação Lieusaint-Moissy para os municípios de Saint-Pierre-du-Perray, Saint-Germain-lès-Corbeil e Étiolles.
A frequência dos ônibus também foi melhorada, com passagem a cada 20 a 30 minutos nos dias úteis e a cada 30 ou 45 minutos aos sábados.