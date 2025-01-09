Notícias semelhantes

Uma oferta de transporte redesenhada a partir de 3 de março de 2025!

Em 3 de março de 2025, a Île-de-France Mobilités está reorganizando a oferta de ônibus em certas linhas na região Val d'Yerres Val de Seine, e os números estão sendo alterados para maior clareza.

A reestruturação responde a 3 princípios:

  • faz parte do programa para desenvolver a oferta de ônibus em escala regional liderada pela Île-de-France Mobilités, que está sendo implementada localmente;
  • baseia-se nas necessidades dos habitantes, na análise dos fluxos de tarefas domésticas e das viagens diárias;
  • ele está sendo construído em linha com projetos estruturados de transporte que, a longo prazo, fortalecerão as soluções de mobilidade existentes (cabo C1 até o último trimestre de 2025).

A nova oferta oferece viagens em ambos os lados das estações, tornando possível atender às necessidades de viagem de forma mais ampla com menos conexões: lazer, estudo, trabalho. Atento aos novos ritmos da vida, também oferece mais frequência durante o dia e aos sábados.

Por fim, a criação de novas paradas e a evolução dos princípios operacionais das linhas permitem um serviço local, alinhado às expectativas dos passageiros. No território, serão criadas 12 paradas adicionais nos municípios de Montgeron, Boussy-Saint-Antoine, Quincy-sous-Sénart e Draveil.

Encontre aqui as informações sobre suas linhas:

 

Linha 4113 (ex B):

Para atender às necessidades de viagem, a linha é reforçada e oferece um serviço adicional nas paradas Le Petit e Vergeat.

Esta linha oferece uma frequência de 15 minutos durante os horários de pico mantida e a criação de uma oferta horária com frequência de 30 minutos. Oferece uma faixa estendida de horários das 5h30 às 22h30.

Linha 4113 (ex B)

Linha 4114 (ex 14-D-12-F):

Uma oferta simplificada e mais acessível com a mudança de 4 linhas para 1 linha, oferecendo uma nova ligação entre as cidades de Draveil e Vigneux-sur-Seine, com oferta contínua durante todo o dia e durante toda a semana.

Atento aos novos ritmos da vida, a proposta é mais harmonizada com a criação de viagens fora do pico e a ampliação do horário de operação à noite, das 5h30 às 22h.

Oferece uma frequência de 12 minutos durante o horário de pico da manhã e da noite, além de 30 minutos durante os horários de pico.

Linha 4114 (ex 14-D-12-E)

Linha 4115 (ex A-H)

Uma nova ligação entre os municípios de Vigneux-sur-Seine e Crosne.

Atenta aos novos ritmos, a oferta é harmonizada, atraente e mais simples. A frequência é aumentada aos domingos, com um ônibus a cada 30 minutos continuamente das 7h às 21h.

Linha 4115 (ex A-H)

Linha 4116 (ex 16):

Uma nova ligação para a estação Villeneuve-Saint-Georges permitindo múltiplas conexões.

Também atende o centro comercial Valdoly para os habitantes.

Uma frequência de 12 minutos durante o horário de pico da manhã e da noite.

Linha 4116 (ex 16)

Linha 4120 (ex X):

Uma nova ligação de Quincy-sous-Sénart para a estação Boissy-Saint-Léger (RER A).

Como precursor da chegada do cabo C1, a linha oferece uma nova conexão com uma estação para os habitantes.

Oferece um novo serviço para a cidade de Quincy-sous-Sénart e uma frequência de um ônibus a cada 30 minutos durante o horário de pico, como uma extensão até a estação Boissy-Saint-Léger.

Linha 4120 (ex X)

Uma nova linha, ônibus noturno de Villecresnes:

Uma nova oferta de ônibus noturnos da estação de Yerres para a região de Villecresnes, com um ônibus a cada 30 minutos, das 21h à meia-noite.

Ônibus noturno para Villecresnes

