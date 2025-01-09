Notícias semelhantes

A reestruturação responde a 3 princípios:

faz parte do programa para desenvolver a oferta de ônibus em escala regional liderada pela Île-de-France Mobilités, que está sendo implementada localmente;

baseia-se nas necessidades dos habitantes, na análise dos fluxos de tarefas domésticas e das viagens diárias;

ele está sendo construído em linha com projetos estruturados de transporte que, a longo prazo, fortalecerão as soluções de mobilidade existentes (cabo C1 até o último trimestre de 2025).

A nova oferta oferece viagens em ambos os lados das estações, tornando possível atender às necessidades de viagem de forma mais ampla com menos conexões: lazer, estudo, trabalho. Atento aos novos ritmos da vida, também oferece mais frequência durante o dia e aos sábados.

Por fim, a criação de novas paradas e a evolução dos princípios operacionais das linhas permitem um serviço local, alinhado às expectativas dos passageiros. No território, serão criadas 12 paradas adicionais nos municípios de Montgeron, Boussy-Saint-Antoine, Quincy-sous-Sénart e Draveil.

Encontre aqui as informações sobre suas linhas: