Notícias semelhantes

A reestruturação responde a 3 princípios:
- faz parte do programa para desenvolver a oferta de ônibus em escala regional liderada pela Île-de-France Mobilités, que está sendo implementada localmente;
- baseia-se nas necessidades dos habitantes, na análise dos fluxos de tarefas domésticas e das viagens diárias;
- ele está sendo construído em linha com projetos estruturados de transporte que, a longo prazo, fortalecerão as soluções de mobilidade existentes (cabo C1 até o último trimestre de 2025).
A nova oferta oferece viagens em ambos os lados das estações, tornando possível atender às necessidades de viagem de forma mais ampla com menos conexões: lazer, estudo, trabalho. Atento aos novos ritmos da vida, também oferece mais frequência durante o dia e aos sábados.
Por fim, a criação de novas paradas e a evolução dos princípios operacionais das linhas permitem um serviço local, alinhado às expectativas dos passageiros. No território, serão criadas 12 paradas adicionais nos municípios de Montgeron, Boussy-Saint-Antoine, Quincy-sous-Sénart e Draveil.
Encontre aqui as informações sobre suas linhas:
Linha 4113 (ex B):
Para atender às necessidades de viagem, a linha é reforçada e oferece um serviço adicional nas paradas Le Petit e Vergeat.
Esta linha oferece uma frequência de 15 minutos durante os horários de pico mantida e a criação de uma oferta horária com frequência de 30 minutos. Oferece uma faixa estendida de horários das 5h30 às 22h30.
Linha 4114 (ex 14-D-12-F):
Uma oferta simplificada e mais acessível com a mudança de 4 linhas para 1 linha, oferecendo uma nova ligação entre as cidades de Draveil e Vigneux-sur-Seine, com oferta contínua durante todo o dia e durante toda a semana.
Atento aos novos ritmos da vida, a proposta é mais harmonizada com a criação de viagens fora do pico e a ampliação do horário de operação à noite, das 5h30 às 22h.
Oferece uma frequência de 12 minutos durante o horário de pico da manhã e da noite, além de 30 minutos durante os horários de pico.
Linha 4115 (ex A-H)
Uma nova ligação entre os municípios de Vigneux-sur-Seine e Crosne.
Atenta aos novos ritmos, a oferta é harmonizada, atraente e mais simples. A frequência é aumentada aos domingos, com um ônibus a cada 30 minutos continuamente das 7h às 21h.
Linha 4116 (ex 16):
Uma nova ligação para a estação Villeneuve-Saint-Georges permitindo múltiplas conexões.
Também atende o centro comercial Valdoly para os habitantes.
Uma frequência de 12 minutos durante o horário de pico da manhã e da noite.
Linha 4120 (ex X):
Uma nova ligação de Quincy-sous-Sénart para a estação Boissy-Saint-Léger (RER A).
Como precursor da chegada do cabo C1, a linha oferece uma nova conexão com uma estação para os habitantes.
Oferece um novo serviço para a cidade de Quincy-sous-Sénart e uma frequência de um ônibus a cada 30 minutos durante o horário de pico, como uma extensão até a estação Boissy-Saint-Léger.
Uma nova linha, ônibus noturno de Villecresnes:
Uma nova oferta de ônibus noturnos da estação de Yerres para a região de Villecresnes, com um ônibus a cada 30 minutos, das 21h à meia-noite.
Para encontrar as informações de todas as suas linhas:
Site: Île-de-France Mobilités www.iledefrance-mobilites.fr e aplicativo móvel
Para calcular sua rota: > Contorne > Direções
> Como se locomover > Agendas > Selecione uma linha
Para acompanhar notícias locais (apenas no site):
Notícias > Val d'Yerres Val de Seine
No Twitter: @VYVS_IDFM
Por telefone no 01 80 97 93 41 ou 0800 10 20 20