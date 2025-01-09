Notícias semelhantes

UMA OFERTA MAIS LEGÍVEL COM RENUMERAÇÃO

Por que o número de linhas muda?

A rede de ônibus em Île-de-France é composta por quase 1900 linhas, incluindo 1500 nos subúrbios periféricos, e o sistema atual de numeração significa que há muitas linhas com o mesmo número.

As ferramentas para buscar horários e rotas são regionais, e por isso muitas vezes é complicado encontrar sua linha. Por exemplo, existem 13 linhas de ônibus que têm o número 10!

Atualmente, há nomes muito diferentes (12, N133, 501, Soir) e duplicados nos números das linhas (há 12 linhas com a mesma letra: 2 A, 2 B, 2 C... na rede atual de barramento), o que complica a compreensão da rede.

Como se orientar para lidar com as novas questões?

Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico.

Na região de Val d'Yerres Val de Seine, todas as linhas de ônibus agora começarão com a 41. Sempre que possível, o número antigo foi assumido da melhor forma possível para facilitar a mudança (exemplo: o 16 vira 4116, etc.).

Os números das linhas expressas começam com o número do departamento (por exemplo, linha 9101).

O que esse novo número trará aos usuários?

Os usuários poderão encontrar sua linha de ônibus com mais facilidade, pois será a única em Île-de-France a ter esse número!

Assim, quando digitarmos o número dela nos mecanismos de busca do aplicativo ou site iledefrance-mobilites.fr, poderemos acessar diretamente as informações sobre ela.

Haverá 5 categorias de linhagem de acordo com seu papel e vocação:

As linhas principais, numeradas de 10 a 22, oferecem um excelente serviço para áreas residenciais, em conexão com instalações locais como estações de trem, escolas e, além das linhas estruturadas.

as linhas complementares, numeradas de 30 a 36, complementam as linhas principais e oferecem conexões para as bacias vizinhas, como Servon e o Mercado Internacional de Rungis.

a linha expressa 9101 oferece uma conexão mais direta e rápida de Brunoy a Evry-Courcouronnes.

As linhas das escolas, numeradas de 50 a 62, atendem as escolas da região. O funcionamento deles é adaptado aos ritmos escolares, ou seja, de segunda a sexta-feira durante o período escolar, até os horários das entradas e saídas principais da escola.

As linhas noturnas e os ônibus noturnos permanecem inalterados e mantêm os mesmos nomes.

Todas essas linhas estão abertas a todos os passageiros com bilhete válido na rede Île-de-France Mobilités.