Notícias semelhantes

O número das suas linhas de ônibus muda, para maior clareza na sua rede de transporte. Descubra o novo número da sua linha!

UMA OFERTA MAIS LEGÍVEL COM RENUMERAÇÃO

Por que o número de linhas muda?

A rede de ônibus em Île-de-France é composta por quase 1900 linhas, incluindo 1500 nos subúrbios periféricos, e o sistema atual de numeração significa que há muitas linhas com o mesmo número.

As ferramentas para buscar horários e rotas são regionais, e por isso muitas vezes é complicado encontrar sua linha. Por exemplo, existem 13 linhas de ônibus que têm o número 10!

Atualmente, há nomes muito diferentes (12, N133, 501, Soir) e duplicados nos números das linhas (há 12 linhas com a mesma letra: 2 A, 2 B, 2 C... na rede atual de barramento), o que complica a compreensão da rede.

Como se orientar para lidar com as novas questões?

Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico.

Na região de Val d'Yerres Val de Seine, todas as linhas de ônibus agora começarão com a 41. Sempre que possível, o número antigo foi assumido da melhor forma possível para facilitar a mudança (exemplo: o 16 vira 4116, etc.).

Os números das linhas expressas começam com o número do departamento (por exemplo, linha 9101).

O que esse novo número trará aos usuários?

Os usuários poderão encontrar sua linha de ônibus com mais facilidade, pois será a única em Île-de-France a ter esse número!

Assim, quando digitarmos o número dela nos mecanismos de busca do aplicativo ou site iledefrance-mobilites.fr, poderemos acessar diretamente as informações sobre ela.

Haverá 5 categorias de linhagem de acordo com seu papel e vocação:

  • As linhas principais, numeradas de 10 a 22, oferecem um excelente serviço para áreas residenciais, em conexão com instalações locais como estações de trem, escolas e, além das linhas estruturadas.
  • as linhas complementares, numeradas de 30 a 36, complementam as linhas principais e oferecem conexões para as bacias vizinhas, como Servon e o Mercado Internacional de Rungis.
  • a linha expressa 9101 oferece uma conexão mais direta e rápida de Brunoy a Evry-Courcouronnes.
  • As linhas das escolas, numeradas de 50 a 62, atendem as escolas da região. O funcionamento deles é adaptado aos ritmos escolares, ou seja, de segunda a sexta-feira durante o período escolar, até os horários das entradas e saídas principais da escola.
  • As linhas noturnas e os ônibus noturnos permanecem inalterados e mantêm os mesmos nomes.

Todas essas linhas estão abertas a todos os passageiros com bilhete válido na rede Île-de-France Mobilités.

Tabela de Mapeamento de Linhas - Renumeração

Saiba mais sobre a renumeração regional das linhas de ônibus

Para encontrar as informações de todas as suas linhas:

Site: Île-de-France Mobilités www.iledefrance-mobilites.fr e aplicativo móvel

Para calcular sua rota: > Contorne > Direções

> Como se locomover > Agendas > Selecione uma linha

Para acompanhar notícias locais (apenas no site):

Notícias > Val d'Yerres Val de Seine

No Twitter: @VYVS_IDFM

Por telefone no 01 80 97 93 41 ou 0800 10 20 20

