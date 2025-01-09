Notícias semelhantes

UMA OFERTA MAIS LEGÍVEL COM RENUMERAÇÃO
Por que o número de linhas muda?
A rede de ônibus em Île-de-France é composta por quase 1900 linhas, incluindo 1500 nos subúrbios periféricos, e o sistema atual de numeração significa que há muitas linhas com o mesmo número.
As ferramentas para buscar horários e rotas são regionais, e por isso muitas vezes é complicado encontrar sua linha. Por exemplo, existem 13 linhas de ônibus que têm o número 10!
Atualmente, há nomes muito diferentes (12, N133, 501, Soir) e duplicados nos números das linhas (há 12 linhas com a mesma letra: 2 A, 2 B, 2 C... na rede atual de barramento), o que complica a compreensão da rede.
Como se orientar para lidar com as novas questões?
Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico.
Na região de Val d'Yerres Val de Seine, todas as linhas de ônibus agora começarão com a 41. Sempre que possível, o número antigo foi assumido da melhor forma possível para facilitar a mudança (exemplo: o 16 vira 4116, etc.).
Os números das linhas expressas começam com o número do departamento (por exemplo, linha 9101).
O que esse novo número trará aos usuários?
Os usuários poderão encontrar sua linha de ônibus com mais facilidade, pois será a única em Île-de-France a ter esse número!
Assim, quando digitarmos o número dela nos mecanismos de busca do aplicativo ou site iledefrance-mobilites.fr, poderemos acessar diretamente as informações sobre ela.
Haverá 5 categorias de linhagem de acordo com seu papel e vocação:
- As linhas principais, numeradas de 10 a 22, oferecem um excelente serviço para áreas residenciais, em conexão com instalações locais como estações de trem, escolas e, além das linhas estruturadas.
- as linhas complementares, numeradas de 30 a 36, complementam as linhas principais e oferecem conexões para as bacias vizinhas, como Servon e o Mercado Internacional de Rungis.
- a linha expressa 9101 oferece uma conexão mais direta e rápida de Brunoy a Evry-Courcouronnes.
- As linhas das escolas, numeradas de 50 a 62, atendem as escolas da região. O funcionamento deles é adaptado aos ritmos escolares, ou seja, de segunda a sexta-feira durante o período escolar, até os horários das entradas e saídas principais da escola.
- As linhas noturnas e os ônibus noturnos permanecem inalterados e mantêm os mesmos nomes.
Todas essas linhas estão abertas a todos os passageiros com bilhete válido na rede Île-de-France Mobilités.
Para encontrar as informações de todas as suas linhas:
Site: Île-de-France Mobilités www.iledefrance-mobilites.fr e aplicativo móvel
Para calcular sua rota: > Contorne > Direções
> Como se locomover > Agendas > Selecione uma linha
Para acompanhar notícias locais (apenas no site):
Notícias > Val d'Yerres Val de Seine
No Twitter: @VYVS_IDFM
Por telefone no 01 80 97 93 41 ou 0800 10 20 20