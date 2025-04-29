Notícias semelhantes

4 vezes mais bons motivos para chegar em casa + atrasado
À noite, de segunda a sábado, seus ônibus noturnos assumem e aguardam você:
- Estação Lagny – Thorigny das 21h30 à meia-noite, a cada 30 minutos
Serviço para todas as paradas nos municípios de Carnetin, Dampmart, Pomponne e Thorigny-sur-Marne
- Estação Bussy-Saint-Georges das 21:00 à meia-noite, a cada 30 minutos
Serviço para todas as paradas nos municípios de Ferrières-en-Brie e Pontcarré. Também atende as paradas ao sul da RER A em Bussy-Saint-Georges
- Estação Val d'Europe das 21:00 às 23:15, a cada 45 minutos
Serviço para todas as paradas nos municípios de Favières, Jossigny, Villeneuve-le-Comte e Villeneuve-Saint-Denis
- Estação de trem Marne-la-Vallée Chessy das 21:00 às 23:00, a cada 30 minutos
Serviço para todas as paradas nos municípios de Chalifert, Coupvray, Jablines e Lesches