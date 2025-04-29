Ônibus noturnos em Marne-la-Vallée: Uma solução de mobilidade noturna acessível e flexível, sem reserva

Publicado em

Leitura 1 min

Serviço sem reserva e acessível a qualquer passageiro com bilhete válido.

4 vezes mais bons motivos para chegar em casa + atrasado

À noite, de segunda a sábado, seus ônibus noturnos assumem e aguardam você:

  • Estação Lagny – Thorigny das 21h30 à meia-noite, a cada 30 minutos
    Serviço para     todas as paradas nos municípios de Carnetin, Dampmart, Pomponne e Thorigny-sur-Marne

Para acessar todas as informações sobre seu ônibus noturno Lagny-Thorigny

 -  964.0 KB
  • Estação Bussy-Saint-Georges das 21:00 à meia-noite, a cada 30 minutos
    Serviço para     todas as paradas nos municípios de Ferrières-en-Brie e Pontcarré. Também atende as paradas ao sul da RER A em Bussy-Saint-Georges

Para acessar todas as informações sobre seu ônibus noturno Bussy-Saint-Georges

 -  941.2 KB
  • Estação Val d'Europe das 21:00 às 23:15, a cada 45 minutos
    Serviço para     todas as paradas nos municípios de Favières, Jossigny, Villeneuve-le-Comte e Villeneuve-Saint-Denis

Para acessar todas as informações sobre seu ônibus noturno no Val d'Europe

 -  985.4 KB
  • Estação de trem Marne-la-Vallée Chessy das 21:00 às 23:00, a cada 30 minutos
    Serviço para     todas as paradas nos municípios de Chalifert, Coupvray, Jablines e Lesches

Para acessar todas as informações sobre seu ônibus noturno Marne-la-Vallée Chessy

 -  1.1 MB

Notícias semelhantes