Notícias semelhantes

Mudanças nas suas linhas 6160 e 6161:

A Linha 6160 foi incorporada à Linha 6161 a partir de segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. A linha 6161 conectará a estação Versailles Château Rive Gauche a Buc Haut-Pré, via ZI Nord (Buc) e, em certos horários, terminará em Magny-les-Hameaux ZA du Bois des Roches.

A linha 6161 não atenderá mais as paradas Château-Massotte Morane Saulnier, Audemars, Fourny, Tabuteau e Roland Garros. Para chegar a essas paradas, você pode pegar a linha 6162.

A linha 6160 é descontinuada; para chegar a Geneviève-Aubé e ZA du Bois des Roches, pode-se pegar a nova linha 6161.

Para chegar às paradas Trou Salé, Mare Chevalier e Centre (Toussus-le-Noble), você pode pegar a linha 6162.