Notícias semelhantes

Mudanças nas suas linhas 6160 e 6161:
A Linha 6160 foi incorporada à Linha 6161 a partir de segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. A linha 6161 conectará a estação Versailles Château Rive Gauche a Buc Haut-Pré, via ZI Nord (Buc) e, em certos horários, terminará em Magny-les-Hameaux ZA du Bois des Roches.
A linha 6161 não atenderá mais as paradas Château-Massotte Morane Saulnier, Audemars, Fourny, Tabuteau e Roland Garros. Para chegar a essas paradas, você pode pegar a linha 6162.
A linha 6160 é descontinuada; para chegar a Geneviève-Aubé e ZA du Bois des Roches, pode-se pegar a nova linha 6161.
Para chegar às paradas Trou Salé, Mare Chevalier e Centre (Toussus-le-Noble), você pode pegar a linha 6162.
Para a ligação de Versalhes para Magny les Hameaux (ZA du Bois des Roches), você pode pegar a nova linha 6161 com:
- 4 partidas da estação de trem Versailles-Château Rive Gauche entre 7h45 e 9h20.
- 6 partidas da ZA du Bois des Roches entre 16h10 e 19h10.
Para a ligação Magny les Hameaux (ZA du Bois des Roches/Châteaufort) para Versalhes, você pode pegar a nova linha 6161 com:
- 4 partidas de ZA du Bois des Roches entre 7h10 e 8h55.
- 6 partidas da estação Versailles-Château Rive-Gauche entre 16h50 e 19h50.
SUA LINHA TE LEVA PARA VÉLIZY 2!
A partir de 6 de janeiro de 2025, sua linha conectará Versalhes (Gare de Versailles Chantiers Abbé-Rousseaux) ao centro comercial Vélizy 2 em conexão com a Linha de Bonde 6, via Buc, Les Loges-en-Josas e Jouy-en-Josas.
Sua linha 6164 circulará a cada 15 minutos durante o horário de pico (terminal Gare de Jouy-en-Josas) e depois a cada 30 minutos durante o horário fora do pico.
- O horário da sua linha 6164 está aumentando, com partidas entre 6h e 21h30.
- Sua linha 6164 agora estará disponível aos sábados, das 9h15 às 20h15, até Vélizy 2.
Evolução do serviço ZI Nord (Buc):
Para chegar à parada ZI Nord na cidade de Buc, você pode pegar as novas linhas 6161 e 6164. Você também pode pegar a linha 6162 parando em Blériot-Jean Casale (5 minutos a pé)
