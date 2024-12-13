Notícias semelhantes

Mudanças nas suas linhas 6160, 6161 e 6163:
A partir de segunda-feira, 3 de março de 2025, a linha 6160 voltará a operar na sua rede!
Ela retomará seu itinerário e também suas agendas.
Linha de termômetro 6160
A partir de segunda-feira, 3 de março de 2025, a linha 6161 retornará ao seu trajeto original entre a estação Versailles Château Rive Gauche e Buc Haut Pré.
A Linha 6161 também retomará seus antigos horários.
Linha de termômetro 6161
A partir de segunda-feira, 3 de março de 2025, a linha 6163 retornará ao seu trajeto original e não passará mais pelas paradas Centre e Mare-Chevalier (Toussus le Noble).
Linha do termômetro 6163