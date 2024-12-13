Suas mudanças para o início do ano letivo em 3 de março de 2025

Publicado em

Leitura 1 min

A partir de 3 de março de 2025, mudanças são esperadas nas linhas 6160, 6161 e 6163. Confira os detalhes das mudanças abaixo.

Mudanças nas suas linhas 6160, 6161 e 6163:

A partir de segunda-feira, 3 de março de 2025, a linha 6160 voltará a operar na sua rede!

Ela retomará seu itinerário e também suas agendas.

Linha de termômetro 6160

Clique aqui para o novo horário 6160

 -  460.6 KB

A partir de segunda-feira, 3 de março de 2025, a linha 6161 retornará ao seu trajeto original entre a estação Versailles Château Rive Gauche e Buc Haut Pré.

A Linha 6161 também retomará seus antigos horários.

Linha de termômetro 6161

Clique aqui para conferir o novo horário da linha 6161

 -  2.2 MB

A partir de segunda-feira, 3 de março de 2025, a linha 6163 retornará ao seu trajeto original e não passará mais pelas paradas Centre e Mare-Chevalier (Toussus le Noble).

Linha do termômetro 6163

Notícias semelhantes