Notícias semelhantes

A Île-de-France Mobilités quer melhorar a legibilidade da rede regional de ônibus, trabalhando na numeração das linhas de ônibus para que cada uma tenha um número único.

Seu território, Pays de Montereau, se beneficiará dessa nova numeração.

Por que o número da linha muda?

A rede de ônibus em Île-de-France é composta por quase 1.900 linhas, incluindo 1.500 nos subúrbios externos, e o sistema atual de numeração significa que existem muitas linhas com o mesmo número, especialmente nesse novo território.

As ferramentas de busca de horários e rotas são regionais, e por isso muitas vezes é complicado encontrar a linha em questão. Por exemplo, existem 13 linhas de ônibus na Île-de-France que têm o número 10!

Como se orientar para lidar com as novas questões?

Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico. No Pays de Montereau, todas as linhas regulares de ônibus agora começam com a 33, exceto as linhas expressas.

O princípio da renumeração foi estabelecido levando em conta o peso da linha das linhas 3301 a 3308 como principal consideração.

A linha A assim se torna a linha 3301, a linha de Emplet passa a ser a linha 3302, a linha B passa a ser 3303, a linha C vira 3304, a linha G vira 3305, a linha I passa a ser 3306, a linha F é renomeada para 3307, a linha L passa a ser 3308, as linhas Ea e Eb tornam-se 3310 e 3311.

As linhas 3315 e 3319 são renomeadas o mais próximo possível de seus números atuais 15 e 19.

As cores permanecem próximas às cores atuais para facilitar a identificação.

O que essa nova edição trará?

Os passageiros poderão encontrar sua linha de ônibus com mais facilidade, já que será a única em Île-de-France a ter esse número!

Assim, quando o número é inserido nos mecanismos de busca do aplicativo ou site iledefrance-mobilites.fr, o acesso às informações envolvidas será mais direto.