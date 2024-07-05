Notícias semelhantes

Algumas linhas nas regiões do Centro e das Yvelines do Sul são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, em particular pelo:
- O estabelecimento dos sítios efêmeros de Versalhes de 8 de julho a 8 de setembro de 2024,
- A passagem da Chama Olímpica em 23 de julho de 2024,
- A Corrida Masculina de Ciclismo em 3 de agosto de 2024,
- A Corrida Feminina de Ciclismo em 4 de agosto de 2024,
- A Maratona de 10 e 11 de agosto de 2024,
- A passagem da Chama Paralímpica em 27 de agosto de 2024.
Você encontrará os detalhes das linhas em questão abaixo:
- As linhas da rede urbana de Rambouillet A, B, C, D e E : rota modificada em 23 de julho de 2024 entre 05:45 e 09:00. Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha 39-17 – Saint-Rémy-lès-Chevreuse <> La Verrière: rota modificada em 23 de julho de 2024 entre 14h30 e 15h30 e em 3 de agosto de 2024 entre 11h48 e 14h33. Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha expressa 60 – Mantes-la-Ville <> Rambouillet: rota modificada em 23 de julho de 2024 das 08:00 às 12:00 e em 27 de agosto entre 10:00 e 10:40. Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha expressa 67 – Houdan <> Montigny-le-Bretonneux: rota modificada em 23 de julho de 2024 às 12h, em 3 de agosto de 2024 entre 10h05 e 14h05 e em 27 de agosto entre 10h00 e 10h40 e entre 14h00 e 15h00. Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha 12 – Plaisir <> Saint-Germain-de-la-Grange: rota modificada em 3 de agosto de 2024 entre 10h40 e 13h40. Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha expressa 12 – Saint-Quentin-en-Yvelines <> Rambouillet: rota modificada em 3 de agosto de 2024 entre 11h00 e 15h00. Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha 23 – Les Clayes-sous-Bois <> Saint-Germain-en-Laye: rota modificada em 23 de julho de 2024 entre 15h e 17h e em 3 de agosto de 2024 entre 8h50 e 10h20. Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha 5 – Montigny-le-Bretonneux <> Les Mesnuls: rota modificada em 3 de agosto de 2024 entre 11h00 e 18h00. Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha 39-103 – Saint-Rémy-lès-Chevreuse <> Cernay-la-Ville: rota modificada em 3 de agosto de 2024 às 14h. Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha 39-403 – Saint-Rémy-lès-Chevreuse <> Chevreuse: rota modificada em 3 de agosto de 2024 entre 11h55 e 15h e em 4 de agosto de 2024 entre 12h40 e 16h05. Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha N160 – Paris <> Plaisir: rota modificada na noite de 10 para 11 de agosto de 2024, das 21h às 4h. Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha N161 – Paris <> La Verrière: rota modificada de 8 de julho a 8 de setembro de 2024 e na noite de 10 a 11 de agosto de 2024 das 21h às 4h00. Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha N162 – Paris <> Rambouillet: rota modificada na noite de 10 para 11 de agosto de 2024, das 21h às 4h. Encontre os detalhes dessas mudanças.
