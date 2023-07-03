Notícias semelhantes

Suas linhas mudam no início do ano letivo com a chegada das novas linhas R e S e dos seus novos Oeste e Leste TàD:

Sua nova linha 10 só vai operar durante o período letivo.

Ela assume o serviço existente do Lycée Gué para Tresmes de/para Meaux e de/para May-en-Multien (antiga linha 65), de/para Trocy-en-Multien / Le Plessis-Placy / Etrepilly (antiga linha 11).

A partida direta das 8h10 do Lycée Gué para Tresmes a partir da sua antiga linha 47 está integrada à sua linha 10.

Sua nova linha 22 foi modificada: o serviço para May-en-Multien é assumido pela linha S e o para Congis-sur-Thérouanne é assumido pela linha R.

Sua linha 23 atende uma nova parada na cidade de Isles-lès-Meldeuses, "la Briquetterie", na D17, no acampamento.

Sua nova linha 40 é simplificada e atende apenas os municípios de May-en-Multien e Ocquerre (parada "Route d'Ocquerre") na direção do Colégio Lizy.

O serviço para Échampeu é transferido para a linha 41.

O serviço para a escola de ensino fundamental Lizy a partir da comuna de Plessis-Placy é feito pela linha 46.

Sua nova linha 41 agora é dedicada a atender a Lizy Middle School.

Além disso, os municípios de Vendrest, Cocherel, Jaignes, Tancrou e Ocquerre (La Trousse) serão atendidos pela TàD Ourcq Est de segunda a sábado.

A cidade de Mary-sur-Marne (parada "Maladrerie") será atendida pela linha R de segunda a domingo.

A conexão foi aprimorada com a linha 61 na estação Lizy-sur-Ourcq.

Sua nova linha 42 só operará durante o período escolar, de segunda a sexta-feira.

A conexão foi aprimorada com a linha 61 na estação Lizy-sur-Ourcq.

Além disso, os municípios de Dhuisy, Germigny-sous-Coulombs, Vendrest e Ocquerre (parada "Mairie") serão atendidos pelo TàD Ourcq Est de segunda a sábado.

Sua nova linha 46 é simplificada, com rotas idênticas de ida e volta para a escola para atender a Lizy Middle School.

Além disso, os municípios de Vincy-Manoeuvre, Le Plessis-Placy e Puisieux serão atendidos pelo TàD Ourcq Ouest.

O trajeto da sua linha 50 permanece inalterado e os tempos de viagem são ajustados.

Sua nova linha 52 foi modificada: o terminal da linha para a partida das 18h (segunda a quinta-feira) é o Cocherel Centre.

Os tempos de viagem são ajustados.

Além disso, os municípios de Cocherel, Dhuisy, Germigny-sous-Coulombs e Coulomb-en-Valois serão atendidos pelo TàD Ourcq Est.

Sua nova linha 53 foi modificada: o terminal da linha para a partida das 18h (segunda a quinta-feira) é Mairie de Lizy.

Além disso, os municípios de Ocquerre, Vendrest, Coulombs-en-Valois e Lizy-sur-Ourcq serão atendidos pelo TàD Ourcq Est.

Sua nova linha 54 foi modificada: a partida às 8h25 do Collège de Crouy para o Collège de Lizy não é mais disponibilizada e os horários de viagem foram revisados.

Sua nova linha 54 bis foi modificada, a partida às 16h26 da parada "Poste" em May-en-Multien em direção ao Collège de Crouy não é mais garantida e os tempos de viagem são revisados.

O trajeto da linha 61 permaneceinalterado e os tempos de viagem são ajustados.

Sua antiga linha 61Bis foi substituída pela sua Ourcq East TàD.

A conexão com o trem P será feita na estação Lizy-sur-Ourcq (a estação Changis não é atendida pela TàD)

