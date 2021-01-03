Notícias semelhantes

A rota está evoluindo:
- Praça da Cidadania
- Quadrado de Hífen
- 8 de maio de 1945
- Jardim de rosas
- Olof Palme
- Boissénart La Haie
- Planície do Moulin à Vent
- Jean Rostand
- Konrad Adenauer
- Parque de Diversões
- Europa
- São Exupéry
- 3 Relógios
- Estação rodoviária de correio
Seu Citalien agora ocupará a primeira seção do futuro Tzen 2, entre o shopping Westfield Carré Sénart e Savigny-le-Temple. Isso significa 3 coisas:
- Mais conforto
- Mais pontualidade
- Mais velocidade.
O que muda para você:
Em Savigny-le-Temple, a parada Nicolas Guiard é substituída pela nova parada de 8 de maio de 1945, equipada com um terminal de informações dinâmico e acessível a pessoas com mobilidade reduzida.