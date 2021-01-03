Notícias semelhantes

Seu Citalien está evoluindo!

Adeus Nicolas Guiard, olá 8 de maio de 1945

A partir de 18 de janeiro de 2021, a rota será alterada

A rota está evoluindo:

  • Praça da Cidadania
  • Quadrado de Hífen
  • 8 de maio de 1945
  • Jardim de rosas
  • Olof Palme
  • Boissénart La Haie
  • Planície do Moulin à Vent
  • Jean Rostand
  • Konrad Adenauer
  • Parque de Diversões
  • Europa
  • São Exupéry
  • 3 Relógios
  • Estação rodoviária de correio

Seu Citalien agora ocupará a primeira seção do futuro Tzen 2, entre o shopping Westfield Carré Sénart e Savigny-le-Temple. Isso significa 3 coisas:

  1. Mais conforto
  2. Mais pontualidade
  3. Mais velocidade.

O que muda para você:

Em Savigny-le-Temple, a parada Nicolas Guiard é substituída pela nova parada de 8 de maio de 1945, equipada com um terminal de informações dinâmico e acessível a pessoas com mobilidade reduzida.

