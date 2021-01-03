Notícias semelhantes

Seu Citalien agora ocupará a primeira seção do futuro Tzen 2, entre o shopping Westfield Carré Sénart e Savigny-le-Temple. Isso significa 3 coisas:

Mais conforto Mais pontualidade Mais velocidade.

O que muda para você:

Em Savigny-le-Temple, a parada Nicolas Guiard é substituída pela nova parada de 8 de maio de 1945, equipada com um terminal de informações dinâmico e acessível a pessoas com mobilidade reduzida.