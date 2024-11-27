Notícias semelhantes

Como parte das obras do novo auditório da cidade de Saint-Leu-la-Forêt, estão sendo implementadas medidas de tráfego.

Como resultado, a partir de 2 de dezembro de 2024, as linhas 30-14 estão se adaptando com um novo trajeto em looping, começando na parada "Les Diablots".

As paradas "Piscine", "Poste Annexe", "Collège Landowska" e "Les Tilleuls" não serão mais atendidas na direção da estação Saint-Leu-la-Forêt.

Essas paradas serão atendidas apenas na direção da estação de trem Le Plessis Bouchard de Franconville.