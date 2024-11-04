Notícias semelhantes

Para melhorar a regularidade da sua rota 777, mudanças no horário e na rota entrarão em vigor a partir de segunda-feira, 4 de novembro de 2024.
Detalhes das mudanças podem ser encontrados abaixo:
Mudança nos horários em certas rotas da sua linha:
- De segunda a sexta-feira durante todo o ano, a viagem das 6h36 de Charny Poste até a Gare de Meaux é antecipada para as 6h25.
- De segunda a sexta-feira apenas durante os períodos escolares, a corrida das 7h12 da estação Meaux até o Lycée Pierre de Coubertin é antecipada para as 7h05.
- De segunda a sexta-feira, apenas durante os horários escolares, a corrida das 8h05 de Chauconin-Neufmontiers – Igreja Saint-Saturnin é antecipada para as 7h45 e atende a George Sand Middle School às 7h59, assim como a Pierre de Coubertin High School às 8h09.
- De segunda a sexta-feira durante os períodos escolares, a corrida das 7h23 de Charny Gare atende a estação Meaux às 8h05 em vez das 7h55.
Mudando de rotas em algumas rotas da sua linha:
- De segunda a sexta-feira durante o período letivo, a rota das 8h13 é modificada, não atende mais a estação Meaux. A partida é de Charny Gare às 8h33 na direção de Jean Rose.
- De segunda a sexta-feira durante o período escolar, a corrida das 8h14 a partir da estação Meaux agora atende os municípios de Charny e Villeroy.
- Nas segundas, terças, quintas e sextas-feiras durante os períodos escolares, a viagem das 12h11 da estação Meaux até Chauconin-Neufmontiers é cancelada.