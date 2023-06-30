Notícias semelhantes

Sua rede está evoluindo a partir de 24 de julho!

Descubra as alterações nas linhas 31, 32 e 33, a partir de 24 de julho.

Linha 31, uma rota mais rápida e em via dedicada.

1. Acesso mais direto e rápido ao centro comercial Carré Sénart em 10 minutos a partir da estação Savigny Nandy, graças à criação de uma faixa dedicada.

2. Um serviço mais fino para Savigny-le-Temple com a criação de 4 novas paradas:

  • 8 de maio de 1945 (Julgamento do Cidadiano)
  • Espelho d'água (novo parada)
  • O Parque
  • As Escolas de Ensino Médio

3. Transferência das antigas paradas da linha 31 para as linhas 32 e 33

  • Boileau
  • Paul Verlaine
  • Haiettes Elsa Triolet
  • Berthelot
  • Cevennes
Baixe os novos horários da sua linha 31

Novo serviço para as linhas 32 e 33

  1. Essas linhas assumem as antigas paradas da linha 31.
  2. A parada "Les Îles" é transferida para a rue Pierre Mendès France
  3. As seguintes sentenças são canceladas e adiadas:
  • Garonne
  • Chantereine
  • Rougeau
  • Antiga parada Miroir d'Eau
  • O Celeiro
  • Os Olmos
Baixe os novos horários das suas linhas 32 e 33

Mapa das novas linhas 31, 32 e 33

Plano geral das linhas.

Para conhecer todas essas informações em detalhes, clique aqui:

