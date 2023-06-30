Notícias semelhantes

Linha 31, uma rota mais rápida e em via dedicada.
1. Acesso mais direto e rápido ao centro comercial Carré Sénart em 10 minutos a partir da estação Savigny Nandy, graças à criação de uma faixa dedicada.
2. Um serviço mais fino para Savigny-le-Temple com a criação de 4 novas paradas:
- 8 de maio de 1945 (Julgamento do Cidadiano)
- Espelho d'água (novo parada)
- O Parque
- As Escolas de Ensino Médio
3. Transferência das antigas paradas da linha 31 para as linhas 32 e 33
- Boileau
- Paul Verlaine
- Haiettes Elsa Triolet
- Berthelot
- Cevennes
Novo serviço para as linhas 32 e 33
- Essas linhas assumem as antigas paradas da linha 31.
- A parada "Les Îles" é transferida para a rue Pierre Mendès France
- As seguintes sentenças são canceladas e adiadas:
- Garonne
- Chantereine
- Rougeau
- Antiga parada Miroir d'Eau
- O Celeiro
- Os Olmos