Notícias semelhantes

Você é apaixonado por ônibus ou simplesmente tem curiosidade sobre como funciona um Centro de Operações de Ônibus?

Por ocasião dos Dias Europeus do Patrimônio, nos dias 21 e 22 de setembro de 2024, sua rede de ônibus Île-de-France Mobilités na região de Grand Melun convida você para um tour guiado pelo Centro Operacional de Ônibus em Vaux-le-Pénil!

Conheça nossas equipes durante uma sessão no domingo, 22 de setembro de 2024:

Sessão das 9h30 às 11h

Sessão das 11h30 às 13h

O registro é possível para adultos ou menores de 16 anos com permissão dos pais. Crianças menores de 16 anos devem ser acompanhadas por um adulto.

Entraremos em contato com você por e-mail para confirmar sua presença.

Estamos ansiosos para vê-lo em:

Centro Operacional de Ônibus de Grand Melun

400, rue des Trois Tilleuls, 77000, Vaux-le-Pénil, França

Acesso de ônibus: ponto Foch Niepce da linha 3607 + 5 minutos a pé

Estacionamento para visitantes que desejam vir de carro.

Para saber mais e encontrar todas as informações e notícias de trânsito na sua região, acesse nossa conta X: @Melun_IDFM