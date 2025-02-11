A Lei de Deficiência tem 20 anos. E no transporte, como estamos?
Em 11 de fevereiro de 2005, foi aprovada a Lei nº 2005-102 sobre direitos e oportunidades iguais, participação e cidadania das pessoas com deficiência.
No cerne dessa lei está o acesso independente das pessoas com deficiência aos sistemas de transporte. O Artigo 45 desta lei afirma especificamente que: "A cadeia de viagem, que inclui o ambiente construído, as estradas, o desenvolvimento de espaços públicos, sistemas de transporte e sua intermodalidade, é organizada para permitir sua acessibilidade total a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida."
Em particular, a lei especifica a obrigação de tornar as redes de transporte público acessíveis a todos os tipos de deficiência, dentro de um período determinado de 10 anos. A lei será complementada em 2014 por portarias (a Sd'Ap), que estabelecerão um novo prazo (2024) para a implementação das obras de acessibilidade.
Na Île-de-France, 4 em cada 10 residentes da Île-de-France estão temporariamente ou permanentemente incapacitados.
Então, 20 anos depois, como estamos no transporte para a Île-de-France?
Figuras-chave sobre acessibilidade na rede Île-de-France Mobilités
Metrô
- 100% acessível a deficiências visuais, auditivas e cognitivas
- 216 elevadores
- Escadas rolantes 793
Bonde
- 100% das linhas de bonde urbano são acessíveis (10 linhas, 199 estações)
- 100% dos bondes são equipados com anúncios visuais e sonoros
Ônibus
- 100% dos ônibus são equipados com anúncios visuais e sonoros
- 540 linhas de ônibus e ônibus são acessíveis na Île-de-France, incluindo 100% das linhas parisienses desde 2010
Linhas 11 e 14 do metrô
- 29 estações acessíveis em total autonomia
RER e trens
- 100% das estações RER A e B em Paris são acessíveis
- 100% das estações RER A, B, D e E são acessíveis
- 1 agente presente em cada estação para acompanhar pessoas com deficiência (mediante reserva)
- 300 estações ferroviárias acessíveis a todas as deficiências
€2,4 bilhões para tornar o transporte acessível na região da Île-de-France
Desde 2016, a Île-de-France Mobilités investiu mais de €2,4 bilhões em uma grande política para transformar sua rede. Uma política realizada de mãos dadas com associações, operadores, autoridades locais e a Região da Île-de-France.
O objetivo? Melhorar a acessibilidade, o conforto e trazer cada vez mais independência para pessoas com deficiência no transporte público.
Novas linhas, extensões e estações: acessíveis!
Embora o histórico metrô de Paris represente um enorme desafio de acessibilidade, especialmente para pessoas em cadeiras de rodas, todos os projetos para novas estações e estações, novas linhas, extensões de linhas ou novos veículos (metrôs, ônibus, bondes, RER e trens) realizados desde 2005 foram projetados em conformidade com os padrões de acessibilidade e oferecem conexões com linhas que também são acessíveis.
300 estações acessíveis
Nos últimos anos, os investimentos feitos pela Île-de-France Mobilités possibilitaram tornar acessíveis 300 estações na rede ferroviária e RER e 97% do tráfego de passageiros na rede ferroviária, graças à acessibilidade das estações mais importantes da rede Île-de-France, com alto afluência, como a estação Saint-Denis, uma das principais estações da região com 27 milhões de passageiros anuais, com um projeto no valor de 165 milhões de euros.
10 linhas de bonde e 199 estações para acomodar todo o público
Além dessas estações, há também 10 linhas de bonde e 199 estações, todas totalmente acessíveis a todos e melhorando as viagens de usuários com mobilidade reduzida.
Ônibus e ônibus: cada vez mais acessíveis
540 linhas de ônibus e ônibus em toda a Île-de-France, incluindo 100% das linhas parisienses.
Metrô: novas linhas e extensões acessíveis
Por fim, no que diz respeito ao metrô, o projeto mais difícil de implementar devido à geografia de Paris e às limitações urbanas, agora há 29 estações acessíveis em total autonomia, incluindo 21 na linha 14, que é totalmente acessível, e 8 estações na linha 11, recentemente estendida até Rosny-Bois-Perrier. Até 2031, 68 estações adicionais serão adicionadas ao metrô acessível de Île-de-France, com as linhas 15, 16, 17 e 18.
O metrô histórico de Paris é acessível? O canteiro de obras do século para o "Metrô para todos"!
Este é O ponto mais complexo para tornar o metrô da Île-de-France acessível: o metrô de Paris. Circulando sob inúmeros edifícios haussmannianos do século XIX, compondo a multiplicidade de redes que cruzam o porão, o histórico metrô (linhas 1 a 13), um dos mais antigos do mundo, ainda não é suficientemente acessível para pessoas com mobilidade reduzida.
Uma situação complexa, difícil de resolver, mas que não impede que trabalhos sejam realizados para melhorar a acessibilidade da rede histórica. Assim, em outubro de 2024, a Île-de-France Mobilités organizou a primeira Conferência de Acessibilidade do Metrô, em parceria com a Região da Île-de-France, para reunir todos os envolvidos.
Como resultado, foi lançado o projeto "Metro para todos". O objetivo: iniciar concretamente a transformação do histórico metrô parisiense. Uma ambição estimada entre 15 e 20 bilhões de euros, comprometida ao longo de 20 anos. Um investimento dividido igualmente entre a Região da Île-de-France, a cidade de Paris e o Estado.
Os 3 avanços concretos do projeto "Metrô para todos"
- €1 milhão liberado para finalizar o estudo de viabilidade para a acessibilidade da linha 6 (a primeira linha piloto a ser disponibilizada)
- €3 milhões para mapear toda a rede de metrô e encontrar soluções concretas
- Criação de um comitê "Metro para todos" com a Região, a Cidade de Paris, os departamentos envolvidos, a RATP e o Estado, para trabalhar lado a lado
Alternativas 100% acessíveis para se locomover por Paris
Enquanto se aguardam os avanços revolucionários do Metrô para todos, 100% das linhas do metrô agora são acessíveis para deficiências intelectuais, visuais e auditivas, assim como as linhas RER e de trem de Île-de-France, rotuladas como "Serviços de Mobilidade" de Cap'Handéo, a única certificação reconhecida nacionalmente.
Quanto às pessoas com mobilidade reduzida, elas podem se deslocar por Paris de forma independente usando ônibus, bondes (T3a, T3b, T2, T9) e linhas RER, já que as estações RER e o material rodante das linhas RER A, B, D e E são 100% acessíveis na capital.