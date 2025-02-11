A Lei de Deficiência tem 20 anos. E no transporte, como estamos?

Em 11 de fevereiro de 2005, foi aprovada a Lei nº 2005-102 sobre direitos e oportunidades iguais, participação e cidadania das pessoas com deficiência.

No cerne dessa lei está o acesso independente das pessoas com deficiência aos sistemas de transporte. O Artigo 45 desta lei afirma especificamente que: "A cadeia de viagem, que inclui o ambiente construído, as estradas, o desenvolvimento de espaços públicos, sistemas de transporte e sua intermodalidade, é organizada para permitir sua acessibilidade total a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida."

Em particular, a lei especifica a obrigação de tornar as redes de transporte público acessíveis a todos os tipos de deficiência, dentro de um período determinado de 10 anos. A lei será complementada em 2014 por portarias (a Sd'Ap), que estabelecerão um novo prazo (2024) para a implementação das obras de acessibilidade.

Na Île-de-France, 4 em cada 10 residentes da Île-de-France estão temporariamente ou permanentemente incapacitados.

Então, 20 anos depois, como estamos no transporte para a Île-de-France?