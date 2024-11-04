"Metrô para todos", para uma Île-de-France acessível a todos os viajantes

Na Île-de-France, 4 em cada 10 pessoas são, temporária ou permanentemente, incapacitadas.

O transporte público, pilar da igualdade de oportunidades e qualidade de vida na cidade, deve garantir acesso simplificado à vida social, aos estudos e ao emprego para todos, adaptando os serviços de mobilidade coletiva à realidade e às necessidades variadas de todos os passageiros.

Pais com carrinhos de bebê, idosos (14,7% dos residentes de Île-de-France terão mais de 65 anos em 2027, ou seja, mais de um milhão de pessoas), crianças pequenas, viajantes com bagagem, gestantes: além da deficiência, a acessibilidade no transporte beneficia todos os viajantes, de jovens a idosos.

"Metro para todos": um projeto coletivo ambicioso e necessário

Embora 100% das linhas de metrô atualmente sejam acessíveis para deficiências intelectuais, visuais e auditivas, algumas ainda são inadequadas para pessoas com mobilidade reduzida e para a realidade diária de muitos passageiros.

Com o projeto "Metro para todos", declarado uma causa regional importante em 2024, Valérie Pécresse, presidente da Île-de-France Mobilités e da Região Île-de-France, deseja enfrentar o desafio complexo de torná-la acessível.

Estimado em 20 bilhões de euros ao longo de 20 anos, a transformação do metrô de Paris, em alguns lugares com mais de cem anos, é um projeto necessário, porém delicado. Pra quê? A rede histórica está sujeita a muitas dificuldades técnicas.

A conferência "Metro para todos", pensando hoje sobre o transporte de amanhã

Para dar vida ao projeto, a Île-de-France Mobilités organizou a conferência "Metro para todos" em 10 de outubro de 2024.

Associações de usuários, operadores, personalidades comprometidas, especialistas em acessibilidade, representantes do Estado e da Região, todos se reuniram à mesa para aprofundar o tema, colocar o passageiro no centro das reflexões e refletir sobre a viabilidade e o financiamento da acessibilidade da rede de metrô de Île-de-France.

Os 3 avanços do projeto "Metro para todos"

  1. €1 milhão liberado para finalizar o estudo de viabilidade para a acessibilidade da linha 6 (primeira linha piloto disponibilizada)
  2. Criação de um comitê "Metro para todos" com a Região, a Cidade de Paris, os departamentos envolvidos, a RATP e o Estado, para trabalhar lado a lado
  3. Estruturação da abordagem para lançar os primeiros estudos na linha 6, lado a lado com os parceiros, com uma fase de co-construção a caminho das associações

E se a gente fizesse? O caso da linha 6

A linha 6 do metrô, a mítica linha do metrô de Paris que cruza Paris e flerta com a Torre Eiffel, foi escolhida para um estudo de viabilidade.

Com nove estações elevadas, quatro semi-subterrâneas, sete estações simples e estações subterrâneas com grande número de conexões, como Nation e Charles de Gaulle Étoile, a linha 6 é um exemplo perfeito para pensar na acessibilidade do metrô, praticando cenários realistas e soluções concretas.

Os diferentes cenários para tornar a linha 6 acessível

Para a linha 6, várias opções estão sendo consideradas atualmente, desde a acessibilidade "pérola" (tornando uma série de estações consecutivas ou dispersas acessíveis) até a acessibilidade completa da linha.

Esses cenários são debatidos e pensados em estreita colaboração com a Cidade de Paris, os bombeiros, os operadores e os arquitetos dos Bâtiments de France para garantir a viabilidade do projeto segundo os edifícios tombados, a segurança dos passageiros, as consequências para o tráfego geral ou os riscos decorrentes da presença de redes subterrâneas de gás e água.

Projeto "Metro para todos": os próximos passos

Após uma fase inicial de estudo e entrevistas com usuários, associações e especialistas, o projeto "Metro para Todos" está entrando em uma nova etapa.

No início de 2025, a consulta com associações e operadores de transporte permitirá aprimorar um plano de ação antes do lançamento das primeiras obras de adaptação, cofinanciadas pelo Estado, pela Região da Île-de-France e pela Cidade de Paris, sob a liderança da Île-de-France Mobilités e o design técnico da RATP.

Um passo decisivo rumo a uma mobilidade mais inclusiva

O projeto "Metrô para todos" marca um ponto de virada histórico na revolução do transporte da Île-de-France, com um objetivo claro: dar a todos o direito de se moverem livremente e com dignidade na Île-de-France. 