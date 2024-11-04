"Metrô para todos", para uma Île-de-France acessível a todos os viajantes

Na Île-de-France, 4 em cada 10 pessoas são, temporária ou permanentemente, incapacitadas.

O transporte público, pilar da igualdade de oportunidades e qualidade de vida na cidade, deve garantir acesso simplificado à vida social, aos estudos e ao emprego para todos, adaptando os serviços de mobilidade coletiva à realidade e às necessidades variadas de todos os passageiros.

Pais com carrinhos de bebê, idosos (14,7% dos residentes de Île-de-France terão mais de 65 anos em 2027, ou seja, mais de um milhão de pessoas), crianças pequenas, viajantes com bagagem, gestantes: além da deficiência, a acessibilidade no transporte beneficia todos os viajantes, de jovens a idosos.