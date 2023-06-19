Ficheiro

Acessibilidade: uma Île-de-France móvel, para todos

A inclusão no transporte público é uma grande questão social e um tema prioritário para a Île-de-France Mobilités, que investe todos os anos em uma rede mais confortável e acessível a todos.

Imagem do planejador de rotas da Île-de-France Mobilités disponível no aplicativo móvel e no site.

Planeje suas jornadas

Para encontrar sua rota acessível em nossa rede, acesse o planejador de rotas "Circulação".

Lembre-se de marcar as caixas que se aplicam a você na aba "Facilidade de acesso".

Planeje sua viagem
Um bonde chega à estação com passageiros esperando ou caminha para o lado.
© Jean-Marc GOURDON - Ile-de-France Mobilités

Mobilidade acessível: maior igualdade de oportunidades

Na Île-de-France, 4 em cada 10 residentes da Île-de-France estão temporariamente ou permanentemente incapacitados.

Oferecer a todos acesso simplificado ao transporte significa reduzir a divisão social e diminuir as desigualdades no acesso à autonomia, trabalho, vida social, estudos e novas oportunidades.

Leia o press kit
- Foto de uma cadeira de rodas e área de carrinho de bebê em um ônibus
© Cyril BADET - Ile-de-France Mobilités

Números de acessibilidade na Île-de-France

Desde 2005, a Île-de-France Mobilités tem investido em uma grande política de transformação de sua rede, uma política realizada em conjunto com associações, operadores, autoridades locais e a Região da Île-de-France.

O objetivo? Melhorar o conforto e trazer cada vez mais independência para pessoas com deficiência no transporte público.

Descubra os números
98%
Linhas de bonde são acessíveis
1Agente
está presente na estação (mediante reserva) para acompanhar os passageiros
300Estações e Estações
Ferrovias acessíveis
Pictograma representando as várias pessoas prioritárias no transporte público na estação Stains-La Cersaie.
© Jean-Marc GOURDON - Ile-de-France Mobilités

Acessibilidade e suas múltiplas faces

Quando falamos de acessibilidade no transporte, também estamos falando de deficiências invisíveis e situações que complicam o acesso ou uso da rede diariamente:

  • Mulheres grávidas,
  • Adultos com crianças pequenas ou carrinho de bebê,
  • Passageiros com bagagem,
  • Idosos, doentes ou convalescentes,
  • Pessoas com mobilidade reduzida e em cadeiras de rodas,
  • Pessoas com deficiências sensoriais, mentais e motoras.
Foto da linha 14 do metrô, uma linha 100% acessível para pessoas com mobilidade reduzida.
© Cyril BADET - Ile-de-France Mobilités

O caso complexo do metrô de Paris

A questão da acessibilidade do metrô de Paris, que tem mais de 100 anos em alguns lugares, é complexa. Para entender a realidade por trás de um projeto para tornar o metrô de Paris totalmente acessível, acesse nosso artigo!

Tudo o que você precisa saber sobre como tornar o metrô de Paris acessível
Ilustração de um agente

Iniciativas de acessibilidade em nossa rede

Île-de-France Mobilités e seus operadores estão desenvolvendo iniciativas para facilitar a mobilidade de pessoas com deficiência na rede, descubra-as!

Descubra as iniciativas