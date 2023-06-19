Acessibilidade: uma Île-de-France móvel, para todos

Planeje suas jornadas
Para encontrar sua rota acessível em nossa rede, acesse o planejador de rotas "Circulação".
Lembre-se de marcar as caixas que se aplicam a você na aba "Facilidade de acesso".
A inclusão no transporte público é uma grande questão social e um tema prioritário para a Île-de-France Mobilités, que investe todos os anos em uma rede mais confortável e acessível a todos.
Na Île-de-France, 4 em cada 10 residentes da Île-de-France estão temporariamente ou permanentemente incapacitados.
Oferecer a todos acesso simplificado ao transporte significa reduzir a divisão social e diminuir as desigualdades no acesso à autonomia, trabalho, vida social, estudos e novas oportunidades.
Desde 2005, a Île-de-France Mobilités tem investido em uma grande política de transformação de sua rede, uma política realizada em conjunto com associações, operadores, autoridades locais e a Região da Île-de-France.
O objetivo? Melhorar o conforto e trazer cada vez mais independência para pessoas com deficiência no transporte público.
Quando falamos de acessibilidade no transporte, também estamos falando de deficiências invisíveis e situações que complicam o acesso ou uso da rede diariamente:
A questão da acessibilidade do metrô de Paris, que tem mais de 100 anos em alguns lugares, é complexa. Para entender a realidade por trás de um projeto para tornar o metrô de Paris totalmente acessível, acesse nosso artigo!
Île-de-France Mobilités e seus operadores estão desenvolvendo iniciativas para facilitar a mobilidade de pessoas com deficiência na rede, descubra-as!