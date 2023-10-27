Iniciativas de acessibilidade em nossa rede
A Île-de-France Mobilités e seus operadores incentivam e desenvolvem, em toda a rede regional, iniciativas para facilitar a mobilidade de pessoas com deficiência. Confira eles!
Pam: um serviço de transporte individual sob demanda na região da Île-de-France
Criado em 2002, o Pam é um serviço especializado de transporte sob demanda, projetado para viagens de endereço em endereço, para pessoas com deficiência e portadores de cartão de deficiência.
Projetado para ajudar pessoas com deficiência a se integrarem à vida social, ele permite que elas viajem de e para o trabalho e saúde, mas também para lazer, visitas a amigos ou familiares, além de realizar procedimentos administrativos.
O serviço está disponível 7 dias por semana, das 6h à meia-noite (e às 2h às sextas e sábados em Paris).
É um extra? Uma tarifa única cobrava o mesmo preço que uma passagem T+ para todas as viagens menores que 15 km (com limite de 14 euros para viagens acima de 50 km).
Em números?
- 23.000 usuários se cadastraram no serviço (o dobro em relação a 2019)
- 800.000 viagens realizadas em 2025
- 96% das chamadas foram atendidas em menos de 3 minutos
Transporte escolar adaptado: transporte escolar público para alunos e estudantes da região da Île-de-France
O transporte escolar adaptado é um serviço gratuito de transporte público para estudantes com deficiência na região de Île-de-France , realizado em veículos adaptados às suas necessidades porta a porta (adaptação para cadeiras de rodas, carro clássico, ambulância, etc.).
A Île-de-France Mobilités também oferece, de forma voluntária, um sistema de apoio a pé ou por transporte público para esses alunos e estudantes, com o objetivo de promover sua autonomia.
Assist'enGare: um serviço de assistência na estação mediante reserva
Assist'enGare é um serviço nacional de assistência em estações (com reserva necessária), que acompanha pessoas com deficiência com um cartão de deficiência de 80% ou mais durante suas viagens de trem.
Esta plataforma permite que você saiba mais e reserve serviços de assistência:
- Por telefone : 32 12 todos os dias entre 8h e 20h (o serviço acessível Rogervoice está disponível),
- Online : via formulário digital,
- Em caso de dificuldades no dia da sua viagem: entre em contato com a linha de emergência de acessibilidade disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo telefone 09 72 72 00 65.
Quais serviços estão disponíveis na Assist'enGare?
- Recepção e suporte na estação e online,
- Assistência 7 dias por semana do primeiro ao último trem em todas as estações da Île-de-France,
- Acesso, sem custo adicional, a transporte alternativo para a rede de transporte público quando a viagem inclui uma estação não acessível : o consultor estudará sua rota para oferecer uma solução alternativa acessível por transporte público ou com transporte rodoviário alternativo até a estação mais próxima acessível.
Quando reservar?
Você deve agendar sua assistência de 15 dias até 24 horas antes da partida do trem.
A página do itinerário "Circulando": um planejador de rotas adaptado
Desenvolvida pela Île-de-France Mobilités, a página de retorno permite criar opções de rotas ponto a ponto com base no seu perfil de viajante e na facilidade de acesso à rede de transporte público.
Para isso, basta marcar as caixas correspondentes à sua situação nas abas "Facilidade de acesso" e "Perfil do viajante"; a calculadora sugerirá roteiros adequados.
Ezymob, acessibilidade individualizada no transporte
Testamos a solução Ezymob na rede Île-de-France Mobilités!
A empresa Ezymob, selecionada como parte da competição "Passenger Information Challenge", forneceu à Île-de-France Mobilités uma solução que permite que pessoas com deficiência visual sejam acompanhadas durante suas viagens por transporte público.
Quais são os objetivos deste experimento testado de julho a dezembro de 2023?
- Para oferecer uma solução confortável para passageiros com deficiência facilitarem suas viagens diárias,
- Ofereça uma ferramenta fácil de usar que não exija infraestrutura ou equipamentos adicionais,
- Seja compatível com a aplicação Île-de-France Mobilités,
Como funciona?
Graças à câmera do celular, o usuário pode escanear seu ambiente e localizar a infraestrutura do meio de transporte escolhido (porta do veículo, validadores, assento livre, etc.).
Este experimento, co-desenvolvido pelas equipes do Île-de-France Mobilités Lab e do Ezymob, serviu como início de uma resposta para as reais necessidades das pessoas com deficiência visual no transporte público.
Você tem interesse no ecossistema de inovações digitais e experimentos? Venha participar do Laboratório juntando-se aos nossos testadores de laboratório.
O aplicativo andinsiano
Andilien é um aplicativo móvel gratuito desenvolvido pela Transilien SNCF, voltado para pessoas com deficiência.
Andilien permite que você organize suas viagens da melhor forma possível nas estações da rede Transilien , oferecendo acesso a:
- mapa de cada estação e das facilidades acessíveis disponíveis no local,
- a possibilidade de exibir uma rota adequada na estação escolhida.
Pacotes de "acessibilidade" para viajar em nossa rede
O Pacote Ametista
O passe Amethyst é gratuito e emitido em um passe Navigo. Ele permite viagens ilimitadas nas áreas onde o passe é válido.
É reservado para:
- Sênior
- Adultos com deficiência,
- Inapto para o trabalho,
- Veteranos
- Viúvas de guerra,
vivendo em Île-de-France e sujeito a condições de recursos ou status.
O passe Amethyst é comprado e distribuído pelos departamentos e pela cidade de Paris, que decidem independentemente sobre os beneficiários e a participação financeira do viajante. A solicitação deve ser feita ao Departamento ou ao CCAS do seu município.
Pacotes e ingressos para pessoas com deficiência
50% de desconto ou gratuito para pessoas com deficiência* e gratuito para seus acompanhantes.
*Veja os termos e condições em nosso site.
M.A.V: meu assistente visual
My Visual Assistant é um aplicativo gratuito da SNCF que permite que passageiros surdos e com deficiência auditiva recebam os anúncios do motorista em francês ou inglês diretamente em seu smartphone durante a viagem. Lançado em 2019, já houve mais de 50.000 downloads até o momento.