Iniciativas de acessibilidade em nossa rede

Criado em 2002, o Pam é um serviço especializado de transporte sob demanda, projetado para viagens de endereço em endereço, para pessoas com deficiência e portadores de cartão de deficiência.

Projetado para ajudar pessoas com deficiência a se integrarem à vida social, ele permite que elas viajem de e para o trabalho e saúde, mas também para lazer, visitas a amigos ou familiares, além de realizar procedimentos administrativos.

O serviço está disponível 7 dias por semana, das 6h à meia-noite (e às 2h às sextas e sábados em Paris).

É um extra? Uma tarifa única cobrava o mesmo preço que uma passagem T+ para todas as viagens menores que 15 km (com limite de 14 euros para viagens acima de 50 km).

Em números?