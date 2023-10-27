Iniciativas de acessibilidade em nossa rede

A Île-de-France Mobilités e seus operadores incentivam e desenvolvem, em toda a rede regional, iniciativas para facilitar a mobilidade de pessoas com deficiência. Confira eles!

Pam: um serviço de transporte individual sob demanda na região da Île-de-France

Criado em 2002, o Pam é um serviço especializado de transporte sob demanda, projetado para viagens de endereço em endereço, para pessoas com deficiência e portadores de cartão de deficiência.

Projetado para ajudar pessoas com deficiência a se integrarem à vida social, ele permite que elas viajem de e para o trabalho e saúde, mas também para lazer, visitas a amigos ou familiares, além de realizar procedimentos administrativos.

O serviço está disponível 7 dias por semana, das 6h à meia-noite (e às 2h às sextas e sábados em Paris).

É um extra? Uma tarifa única cobrava o mesmo preço que uma passagem T+ para todas as viagens menores que 15 km (com limite de 14 euros para viagens acima de 50 km).

Em números?

  • 23.000 usuários se cadastraram no serviço (o dobro em relação a 2019)
  • 800.000 viagens realizadas em 2025
  • 96% das chamadas foram atendidas em menos de 3 minutos

Transporte escolar adaptado: transporte escolar público para alunos e estudantes da região da Île-de-France

O transporte escolar adaptado é um serviço gratuito de transporte público para estudantes com deficiência na região de Île-de-France , realizado em veículos adaptados às suas necessidades porta a porta (adaptação para cadeiras de rodas, carro clássico, ambulância, etc.).

A Île-de-France Mobilités também oferece, de forma voluntária, um sistema de apoio a pé ou por transporte público para esses alunos e estudantes, com o objetivo de promover sua autonomia.

À ce jour, 14 000 élèves et étudiants en situation de handicap bénéficient du transport adapté

Assist'enGare: um serviço de assistência na estação mediante reserva

Assist'enGare é um serviço nacional de assistência em estações (com reserva necessária), que acompanha pessoas com deficiência com um cartão de deficiência de 80% ou mais durante suas viagens de trem.

Esta plataforma permite que você saiba mais e reserve serviços de assistência:

  • Por telefone : 32 12 todos os dias entre 8h e 20h (o serviço acessível Rogervoice está disponível),
  • Online : via formulário digital,
  • Em caso de dificuldades no dia da sua viagem: entre em contato com a linha de emergência de acessibilidade disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo telefone 09 72 72 00 65.

Quais serviços estão disponíveis na Assist'enGare?

  • Recepção e suporte na estação e online,
  • Assistência 7 dias por semana do primeiro ao último trem em todas as estações da Île-de-France,
  • Acesso, sem custo adicional, a transporte alternativo para a rede de transporte público quando a viagem inclui uma estação não acessível : o consultor estudará sua rota para oferecer uma solução alternativa acessível por transporte público ou com transporte rodoviário alternativo até a estação mais próxima acessível.

Quando reservar?

Você deve agendar sua assistência de 15 dias até 24 horas antes da partida do trem.

A página do itinerário "Circulando": um planejador de rotas adaptado

Desenvolvida pela Île-de-France Mobilités, a página de retorno permite criar opções de rotas ponto a ponto com base no seu perfil de viajante e na facilidade de acesso à rede de transporte público.

Para isso, basta marcar as caixas correspondentes à sua situação nas abas "Facilidade de acesso" e "Perfil do viajante"; a calculadora sugerirá roteiros adequados.

Ezymob, acessibilidade individualizada no transporte

Testamos a solução Ezymob na rede Île-de-France Mobilités!

A empresa Ezymob, selecionada como parte da competição "Passenger Information Challenge", forneceu à Île-de-France Mobilités uma solução que permite que pessoas com deficiência visual sejam acompanhadas durante suas viagens por transporte público.

Quais são os objetivos deste experimento testado de julho a dezembro de 2023?

  • Para oferecer uma solução confortável para passageiros com deficiência facilitarem suas viagens diárias,
  • Ofereça uma ferramenta fácil de usar que não exija infraestrutura ou equipamentos adicionais,
  • Seja compatível com a aplicação Île-de-France Mobilités,

Como funciona?

Graças à câmera do celular, o usuário pode escanear seu ambiente e localizar a infraestrutura do meio de transporte escolhido (porta do veículo, validadores, assento livre, etc.).

Este experimento, co-desenvolvido pelas equipes do Île-de-France Mobilités Lab e do Ezymob, serviu como início de uma resposta para as reais necessidades das pessoas com deficiência visual no transporte público.

Você tem interesse no ecossistema de inovações digitais e experimentos? Venha participar do Laboratório juntando-se aos nossos testadores de laboratório.

O aplicativo andinsiano

Andilien é um aplicativo móvel gratuito desenvolvido pela Transilien SNCF, voltado para pessoas com deficiência.

Andilien permite que você organize suas viagens da melhor forma possível nas estações da rede Transilien , oferecendo acesso a:

  • mapa de cada estação e das facilidades acessíveis disponíveis no local,
  • a possibilidade de exibir uma rota adequada na estação escolhida.

Pacotes de "acessibilidade" para viajar em nossa rede

O Pacote Ametista

O passe Amethyst é gratuito e emitido em um passe Navigo. Ele permite viagens ilimitadas nas áreas onde o passe é válido.

É reservado para:

  • Sênior
  • Adultos com deficiência,
  • Inapto para o trabalho,
  • Veteranos
  • Viúvas de guerra,

vivendo em Île-de-France e sujeito a condições de recursos ou status.

O passe Amethyst é comprado e distribuído pelos departamentos e pela cidade de Paris, que decidem independentemente sobre os beneficiários e a participação financeira do viajante. A solicitação deve ser feita ao Departamento ou ao CCAS do seu município.

Pacotes e ingressos para pessoas com deficiência

50% de desconto ou gratuito para pessoas com deficiência* e gratuito para seus acompanhantes.

*Veja os termos e condições em nosso site.

M.A.V: meu assistente visual

My Visual Assistant é um aplicativo gratuito da SNCF que permite que passageiros surdos e com deficiência auditiva recebam os anúncios do motorista em francês ou inglês diretamente em seu smartphone durante a viagem. Lançado em 2019, já houve mais de 50.000 downloads até o momento.

