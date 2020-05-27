Pacotes ou ingressos para pessoas com deficiência

O pacote Free Solidarity permite que os beneficiários viajem gratuitamente por toda a região da Île-de-France em todos os meios de transporte, exceto Orlyval e RoissyBus.

O desconto de 50% permite comprar bilhetes de meia tarifa sob certas condições (bilhetes t+, no livreto, bilhetes Origem-Destino individualmente ou no livreto). Você também pode usar o serviço Navigo Liberté+ com tarifa reduzida se morar ou trabalhar em Île-de-France.

No caso de uma inspeção, você terá que apresentar sua prova de deficiência para justificar seus direitos a viagens gratuitas ou reduzidas, assim como os do seu acompanhante.

Para você: tenha seu passe Navigo carregado e seu cartão de invalidez.