Pacotes ou ingressos para pessoas com deficiência

50% de desconto ou gratuito para pessoas com deficiência

RERMetrôÔnibusBondeTrem

Grátisou taxa reduzida de -50%

Deficiência
Acompanhando

Precificação

Residente inválido da Île-de-France/Não-Île-de-FranceDisposições estabelecidas
Cartão de Deficiência ou CMI "Invalidez" sem menção ou CMI sem menção "Deficiência"Preço cheio
Cartão de invalidez ou CMI "Invalidez" com "BA" super-mençãoPreço cheio
Cartão de deficiência ou CMI "Deficiência" com as palavras "BA/Cegueira" Cartão de Deficiência ouTaxa reduzida de 50%
Barras azuis ONAC 2Grátis
Barras vermelhas ONAC 2Grátis
Barra vermelha ONAC 1Grátis
Barra azul ONAC 1Taxa reduzida de 50%

A lista de preços a seguir é válida para pessoas com deficiência em toda a rede Île-de-France

Como funciona?

O passe gratuito está disponível no passe Navigo. O desconto de 50% em ingressos está disponível no Navigo Easy Pass ou no bilhete de papelão.

Como eu consigo isso?

Se você atender aos critérios de elegibilidade, acesse o site da Solidarité Transport para se inscrever ou ligue para a Agence Solidarité Transport no 0800 948 999, que realizará os procedimentos gratuitamente para você.

  • Você será solicitado a comprovar identidade e endereço comprovante. Seu passe Navigo será emitido imediatamente.
  • Você também pode pedir seu passe online.
  • A análise do arquivo enviado à Agence Solidarité Transport é feita em no máximo 10 dias. Uma vez que a solicitação for validada, você será informado por e-mail ou retorno. Você poderá então carregar o passe gratuito no seu passe e/ou no do seu acompanhante em um caixa eletrônico ou em uma bilheteria.

