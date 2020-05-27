Pacotes ou ingressos para pessoas com deficiência

Como funciona?
O passe gratuito está disponível no passe Navigo. O desconto de 50% em ingressos está disponível no Navigo Easy Pass ou no bilhete de papelão.
50% de desconto ou gratuito para pessoas com deficiência
Grátisou taxa reduzida de -50%
|Residente inválido da Île-de-France/Não-Île-de-France
|Disposições estabelecidas
|Cartão de Deficiência ou CMI "Invalidez" sem menção ou CMI sem menção "Deficiência"
|Preço cheio
|Cartão de invalidez ou CMI "Invalidez" com "BA" super-menção
|Preço cheio
|Cartão de deficiência ou CMI "Deficiência" com as palavras "BA/Cegueira" Cartão de Deficiência ou
|Taxa reduzida de 50%
|Barras azuis ONAC 2
|Grátis
|Barras vermelhas ONAC 2
|Grátis
|Barra vermelha ONAC 1
|Grátis
|Barra azul ONAC 1
|Taxa reduzida de 50%
Se você atender aos critérios de elegibilidade, acesse o site da Solidarité Transport para se inscrever ou ligue para a Agence Solidarité Transport no 0800 948 999, que realizará os procedimentos gratuitamente para você.