Pessoa com deficiência que valida sua jornada com a ajuda de seu companheiroPessoa com deficiência que valida sua jornada com a ajuda de seu companheiro

Pacotes ou ingressos para pessoas com deficiência

Aproveite o desconto ou seja grátis para seu acompanhante

RERMetrôÔnibusBondeTrem

Grátisou taxa reduzida de -50%

Deficiência
Acompanhando

Precificação

Residente inválido da Île-de-France/Não-Île-de-FranceDisposições estabelecidas
Cartão de Deficiência ou CMI "Invalidez" sem menção ou CMI sem menção "Deficiência"Taxa reduzida de 50%
Cartão de invalidez ou CMI "Invalidez" com "BA" super-mençãoGrátis
Cartão de deficiência ou CMI "Deficiência" com a menção "BA/Cegueira"Grátis
Barras azuis ONAC 2Grátis
Barras vermelhas ONAC 2Grátis
Barra vermelha ONAC 1Sem desconto
Barra azul ONAC 1Sem desconto

*50% de desconto em bilhetes T+ e ingressos Origin-Destination individualmente ou em livro. Tarifa reduzida no Navigo Liberté +

A lista de preços a seguir é válida para companheiros de pessoas com deficiência em toda a rede Île-de-France

Como funciona?

O passe gratuito está disponível no passe Navigo. O desconto de 50% em ingressos está disponível no Navigo Easy Pass ou no bilhete de papelão.

Como eu consigo isso?

