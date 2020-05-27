Pacotes ou ingressos para pessoas com deficiência

O passe Navigo do seu companheiro pode ser solicitado:

online no site da Solidarité Transport ,

, por correio, retornando o formulário previamente obtido no site,

ou ligando para a Agence Solidarité Transport no 0800 948 999, que realizará os procedimentos gratuitamente para você.

O passe para a pessoa acompanhante deve trazer a menção "pessoa acompanhante" como primeiro nome. Um passe pessoal não pode ser usado sozinho, pois a pessoa que acompanha pode mudar a cada viagem. O passe que acompanha contém as mesmas informações (e-mail, telefone, data de nascimento, etc.) que a sua, com a diferença de que:

o primeiro nome é substituído pela menção "Acompanhante"; no caso abaixo será necessário indicar Acompanhante MILLET

o endereço deve ser completado com a menção: "no primeiro nome SOBRENOME" para garantir que o passe foi recebido.

Se você está pedindo um passe para seu acompanhante, certifique-se de seguir cuidadosamente as instruções acima para poder usá-lo para carregar os direitos e pacotes dele.

Você não precisa de um passe Navigo se não morar em Île-de-France.